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РИА Новости

С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море

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Военные учения российской армии
Военные учения российской армии.
Источник изображения: © AP Photo / Pavel Golovkin

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский журналист снял на видео учения российских кораблей и авиации, которые прошли в Черном море на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze.

Съемка велась с борта эсминца ВМС США "Росс".


На кадрах видны российский военный корабль "Ладный" и самолеты, отрабатывающие маневры.

Как пояснили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, экипажи самолетов Морской авиации и ПВО, а также Южного военного округа провели тренировочные полеты. В них участвовали истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Летчики отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

Учения НАТО Sea Breeze проходят с 28 июня в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов альянса, а также Украины. Cилы и средства российского Черноморского флота следят за действиями кораблей, принимающих участие в маневрах.


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