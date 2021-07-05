В России оценили потерю кораблей Польши и ГДР

Резкая потеря доступа к судостроительным верфям бывших советских республик и партнеров по Варшавскому договору, прежде всего Польши и ГДР, отрезала Россию «от возможности создания целых сегментов морской и речной техники», заявил ТАСС гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Представьте, что вы ехали на машине. Вас останавливают и говорят: теперь новые правила — поедете не на четырех колесах, а на трех, одно зеркало лишнее, задний багажник мы забираем. Ощутимы ли такие потери? Скажутся ли они на вашем передвижении? С верфями Варшавского договора схожая история», — сказал руководитель.

Рахманов оценил «долю российского кораблестроения и судостроения в мировом масштабе». По его словам, она невелика. «От мировых конкурентов отстаем еще и по уровню цифровизации — а это ключевая компетенция завтрашнего дня», — добавил глава корпорации.

В июне гендиректор ОСК назвал самым мощным кораблем Военно-морского флота России тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан».

В феврале Рахманов заявил, что «судно будущего — это экологически безопасная, интеллектуальная и обладающая ресурсом адаптации машина. Она изготовлена с применением новых материалов и имеет бионический дизайн».

В июне 2020 года гендиректор ОСК заявил, что после ремонта единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить.

Иван Потапов