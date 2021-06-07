Назван самый могущественный корабль российского ВМФ

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал самый могущественный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Своей оценкой он поделился с телеканалом «Звезда».

Самым мощным кораблем, по мнению Рахманова, является тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

«Если говорить с точки зрения размера и соотношения традиций и инноваций, то это находящийся сейчас в ремонте "Адмирал Нахимов". Это крупнейший крейсер, который будет обладать наибольшим могуществом среди всех кораблей ВМФ», — заявил глава ОСК.

В апреле американский журнал The National Interest заявил, что «Адмирал Нахимов», возможно, «покоится с миром». К выводам о «смерти» крейсера, который в августе прошлого года Forbes назвал потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в издании пришли, проанализировав задержки сдачи крейсера российскому флоту.

«Адмирал Нахимов» — крейсер проекта 1144.2М «Орлан». С 2013 года находится на ремонте и модернизации. Возвращение корабля на боевую службу намечено на 2023 год.

Варвара Кошечкина