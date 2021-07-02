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Naked Science

Во время первого пилотируемого полета New Shepard в космос отправят 82-летнюю женщину

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Источник изображения: naked-science.ru

Вместе с миллиардером Джеффом Безосом во время первого пилотируемого полета New Shepard в путешествие отправится Уэлли Фанк. Она станет старейшим человеком, побывавшим в космосе.

Мир с нетерпением ждет первого пилотируемого запуска новейшего туристического New Shepard. Одним из пассажиров станет Джефф Безос — фактический «отец» корабля. Как стало известно, компанию ему составит 82-летняя Уэлли Фанк.

В заявлении говорится, что стать астронавтом — цель всей жизни Фанк. Если ничего не изменится, аппарат запустят 20 июля. Помимо Джеффа Безоса и Уэлли Фанк, на нем полетит брат Джеффа и еще один пассажир, имя которого пока не известно.

Уэлли Фанк начала свой путь как астронавт еще в 60-е. Тогда она была выпускницей женской космической программы. Это был частный проект, направленный на подбор женщин для отправки в космос. Участники успешно преодолели все тесты, но в полет так и не отправились.

Фанк — первая женщина-инспектор Федерального авиационного управления США и первая женщина-следователь в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте. В опубликованном видео она заявила, что имеет 19 600 часов налета и обучила технике пилотирования более 3000 человек.

Если ничего не изменится, Фанк станет самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Женщина побьет рекорд покойного Джона Гленна, который тот установил в возрасте 77 лет, отправившись в космос на борту корабля Discovery в 1998-м.

New Shepard — многоразовый космический корабль, который разработала созданная Джеффом Безосом компания Blue Origin. Это пилотируемая капсула, стартующая вертикально при помощи одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя. Для приземления капсулы используют парашютную систему. Носитель садится вертикально при помощи своего двигателя.

Запуск New Shepard

Источник изображения: Blue Origin

За спиной у New Shepard — крупная серия беспилотных испытаний: первый запуск совершили 29 апреля 2015-го, а последний на сегодня старт выполнили 14 апреля этого года.

С предстоящим пилотируемым полетом New Shepard связан один курьезный инцидент. Недавно более 70 тысяч человек подписались против возвращения Безоса на Землю после космического полета.

У Blue Origin мог появиться конкурент в России: запускать туристов хотела частная компания «КосмоКурс». К сожалению, надеждам было не суждено сбыться: весной стало известно о закрытии проекта.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-16
Компании
Blue Origin
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