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ТАСС

Вместе с Джеффом Безосом в космос отправится 82-летняя женщина

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Джефф Безос
Джефф Безос.
Источник изображения: © REUTERS/Clodagh Kilcoyne/

Уэлли Фанк станет самым старым человеком, побывавшим в космосе

ТАСС, 1 июля. 82-летняя женщина отправится в космос на корабле New Shepard вместе с миллиардером Джеффом Безосом - владельцем компании Blue Origin, которой принадлежит космический аппарат. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе компании.

"Исполняя цель всей жизни - стать астронавтом, Уэлли Фанк отправится в космос 20 июля в качестве почетного гостя на корабле New Shepard, который впервые полетит туда с людьми на борту", - говорится в заявлении. Она отправится вместе с Безосом, его братом Марком и еще одним пока неназванным человеком, который выиграл билет на аукционе за $28 млн.

В пресс-релизе отмечается, что путь Фанк в качестве астронавта начался еще в 1960-х, когда она была самой молодой выпускницей космической программы для женщин - частного проекта по подбору женщин для отправки в космос. Позже участницы этой инициативы успешно прошли все необходимые психологические и физиологические тесты, однако в полет так и не отправились.

Фанк была первой женщиной - инспектором Федерального авиационного управления США и первой женщиной - следователем в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте.

Blue Origin подчеркнула, что Фанк станет старейшим человеком, когда-либо побывавшим в космосе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
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