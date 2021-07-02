Корабли Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач, сообщает пресс-служба флота.

"Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря", - говорится в сообщении.

Корабли отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта на плав с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям, в том числе по макетам плавающих морских мин.

"Все цели были успешно поражены", - подчеркнули в пресс-службе.

Во время учений район стрельб был закрыт для гражданского судоходства.

В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, в которых до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. Как отметили в Минобороны РФ, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в учениях.