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Франция получит танки Leclerc XLR

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Предполагаемый облик модернизированного французского танка Leclerc XLR (c) Nexter
Предполагаемый облик модернизированного французского танка Leclerc XLR (c) Nexter.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Французское Минобороны заключило соглашение с группой Nexter на серийную модернизацию 50 танков Leclerc до версии Leclerc XLR. Еще 150 боевых машин могут модернизировать позже.

Основой боевой танк Leclerc — один из главных символов французского ВПК. Как стало известно, вскоре армия Пятой республики получит модернизированную версию знаменитой машины — Leclerc XLR.

Главное управление вооружений (Direction Générale de l’Armement) Министерства Вооруженных сил Франции 1 июня выдало Nexter соглашение, предусматривающее модернизацию танков. Оно предполагает серийную модернизацию первых 50 боевых машин. Вооруженным силам их передадут с 2022-го по конец 2024 года.

Имеется опцион на модернизацию еще 150 танков. Согласно планам, программу должны завершить в 2028 году.

Leclerc XLR получит оборудование для интеграции в сетевую систему французской армии SCORPION. Кроме этого, улучшат систему управления огнем, установят комплекс предупреждения о лазерном облучении, систему постановки многоспектральных дымовых помех GALIX, систему радиоподавления BARAGE, новую систему диагностики и ряд других новых элементов бортового электронного оборудования.

Башню танка снабдят дистанционно управляемым боевым модулем FN Herstal T2B, имеющим 7,62-миллиметровый пулемет. В боекомплект 120-миллиметровой пушки введут новые выстрелы.

AMX-56 Leclerc создал концерн GIAT (сейчас Nexter) в 1980-х для замены стремительно устаревающего AMX-30. Серийное производство боевой машины начали в 1992 году. За все годы производства Вооруженные силы Франции получили 406 серийных AMX-56. На 2020 год в войсках оставалось 222 танка.

Общее число построенных Leclerc — более 850 единиц. Кроме Франции, их эксплуатируют Иордания и Объединенные Арабские Эмираты.

Leclerc на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 2006 год

Источник изображения: wikipedia

Одна из особенностей танка — очень высокая цена. До появления созданного в Южной Корее K2 «Черная пантера» и японского «Тип 10» его считали самым дорогостоящим основным боевым танком в мире.

Модернизированные боевые машины останутся на вооружении французской армии как минимум до появления перспективного танка нового поколения, который создают по программе MGCS (Main Ground Combat System). В будущем эта машина сменит не только Leclerc, но и немецкий Leopard 2.

В 2019-м немецкая армия получила новейший вариант последнего — Leopard 2A7V. Кроме того, Германия решила оснастить свои боевые машины израильским комплексом активной защиты Trophy, существенно повышающим их выживаемость на поле боя.

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Страны
Германия
Израиль
Иордания
ОАЭ
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Япония
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
FN Herstal
Nexter
Проекты
2020-й год
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