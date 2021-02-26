Германия получит самый «продвинутый» вариант танка Leopard 2, оснащенный комплексом активной защиты

Немцы заключили соглашение, предполагающее поставку израильских комплексов активной защиты Trophy для оснащения основных боевых танков Leopard 2.

Появление танка Т-14 на базе «Арматы» сподвигло Запад активнее работать в направлении повышения огневой мощи и защищенности своих боевых машин. Самым значимым улучшением можно считать установку так называемых комплексов активной защиты (КАЗ). Накануне Германия подписала контракт об оснащении ими своих Leopard 2.

О получении контракта сообщила израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Соглашение предполагает поставки самих комплексов, запчастей, а также техническую подготовку специалистов.

Leopard 2A7А1 c КАЗ Источник изображения: Krauss-Maffei Wegmann

Речь идет об относительно небольшой партии на поставку нескольких десятков систем, которыми оснастят 18 танков Leopard 2. После модернизации боевые машины получат обозначение Leopard 2A7А1: их поставки бундесверу намечены на 2024-2025 годы.

Это только первая партия. В будущем Германия может закупить больше комплексов активной защиты для своих ОБТ. Тем более что сегодня Trophy — единственный КАЗ в мире, полностью интегрированный и проверенный в боевых условиях. Напомним, с 2010 года его устанавливают на израильские танки Merkava и бронетранспортеры Namer.

Trophy: радар и симулятор пускового устройства Источник изображения: wikipedia

Комплексы активной защиты представляют собой системы, которые при обнаружении приближающегося к боевой машине боеприпаса уничтожают его или как минимум сильно ослабляют действие последнего. По мнению экспертов, применение КАЗ может повысить живучесть танка в несколько раз.

Пионером в сфере разработки и внедрения активной защиты танков стал Советский Союз. Первым серийным комплексом активной защиты был «Дрозд», который устанавливали на танки Т-55АД. Систему приняли на вооружение в 1983-м.

Т-55АД Источник изображения: bastion-opk.ru

С тех пор появились новые, несравнимо более совершенные системы. Среди самых известных — отечественные «Арена» и «Афганит». Последним оснащают боевые машины, созданные на основе упомянутой выше гусеничной платформы «Армата». Предполагается, что «Афганит» может эффективно противостоять множеству угроз.

Стоит сказать, что Россия пока делает ставку не столько на новый Т-14, сколько на модернизацию парка Т-72. Напомним, в 2019 году мы могли видеть опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты «Арена-М». Впоследствии появились данные о возможности оснащения ею боевых машин Т-90М, закупаемых в интересах российского Минобороны.