Контракт на серийную модернизацию французских танков Leclerc

Главное управление вооружений (Direction Générale de l'Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции в сообщениях 24 и 25 июня 2021 года заявило, что 1 июня выдало французской группе Nexter контракт на ремонт и серийную модернизацию первых 50 танков Leclerc французской армии по варианту Leclerc XLR (из 200 запланированных).

Предполагаемый облик модернизированного французского танка Leclerc XLR (c) Nexter

26 июня данную информацию подтвердила группа Nexter, указав, что контракт на модернизацию является развитием подписанного ею с DGA 1 апреля контракта Marché de Soutien en Service 2 (MSS2) на 10-летнюю техническую поддержку танков Leclerc французской армии.

Сообщается, что 50 законтрактованных к модернизации по варианту Leclerc XLR танков должны быть переданы французской армии с 2022 по конец 2024 года. Контракт на модернизациюю включает опцион на модернизацию остальных 150 танков Leclerc французской армии, в случае реализации опциона к концу 2025 года должны быть модернизированы суммарно уже 122 танка, а вся программа модернизации должна быть завершена в 2028 году.

Также ремонту и модернизации в рамках опциона подлежат 17 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Leclerc DCL. Планируется, что модернизированные танки будут оставаться на вооружении до поступления перспективного танка, создаваемого в рамках франко-германской программы MGS примерно к 2040 году.

Контракт на сумму 330 млн евро на разработку проекта модернизации Leclerc XLR был выдан Nexter в марте 2015 года. Сообщается, что модернизация по проекту Leclerc XLR, помимо проведения общего капитального ремонта танка, включает прежде всего установку оборудования для интеграции танка в сетевую интегрированную систему французской армии SCORPION (включая АСБУ SICS и комплекс связи Thales Contact). Также предполагается модернизация системы управления огнем, установка системы предупреждения о лазерном облучении, cистемы постановки многоспектральных дымовых помех GALIX, системы радиоподавления BARAGE, новой системы диагностики, новой системы индикации для командира и наводчика, модернизация навигационной системы, усиление баллистической и противоминной защиты, монтаж экранных решеток в корме корпуса и башни и установка на башне дистанционно управляемого боевого модуля FN Herstal T2B с 7,62-мм пулеметом. В боекомплект 120-мм пушки планируется ввести новые выстрелы.

Всего с 1992 по 2007 годы французская армия получила 406 серийных танков Leclerc, изготовленных объединением GIAT (c 2006 года - Nexter), а также выполненные на том же шасси 18 БРЭМ Leclerc DCL и переданные ей два прототипа инженерных машин DNG. На 2020 год в войсках оставалось 222 танка и 18 БРЭМ, из которых подлежат модернизации по программе Leclerc XLR 200 танков и 17 БРЭМ.