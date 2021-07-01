В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям

ЦАМТО, 30 июня. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 29 июня состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

Мероприятие прошло под руководством врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Дмитрия Горбатенко.

В ходе встречи участники выступили с докладами об инициативных разработках, выполняемых в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия в рамках деятельности Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям во II квартале 2021 года.

В рамках заседания была организована тематическая выставка "Инновационные разработки, создаваемые предприятиями и организациями в инициативном порядке в интересах Минобороны России", на которой продемонстрировали 12 экспонатов.

В работе комиссии приняли участие представители органов военного управления, главных командований видов и командований родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также заинтересованных организаций.

Комиссия сформирована в 2014 году на основании приказа министра обороны Российской Федерации и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.