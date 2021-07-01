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ЦАМТО

Партия БТР-82А поступила на вооружение формируемого мотострелкового полка ЮВО в Ингушетии

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

ЦАМТО, 30 июня. Более 10 БТР-82А поступили на вооружение формируемого мотострелкового полка соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ингушетии.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки подразделений, огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, существенно повышающий боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения, позволяющий повысить эффективность стрельбы бронетранспортера по сравнению с базовым вариантом в 2,5 раза и вести прицельный огонь с ходу и в ночных условиях.

Защищенность машины повышена благодаря противоосколочной защите из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса. Для минимизации последствий взрывов под колесами или корпусом полы бронетранспортера застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, снижающей влияние энергии взрыва, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Продукция
2А72
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
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