В КВЦ "Патриот" продемонстрированы результаты работы Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям

ЦАМТО, 30 июня. В рамках проведения заседания Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям в КВЦ "Патриот" организована тематическая выставка, на которой отечественные предприятия и научно-исследовательские организации представили перспективные разработки, выполненные в инициативном порядке.

Выставка является традиционной частью каждого заседания. В этот раз на ней представлены 12 инициативных разработок, которые предприятия-изготовители продемонстрировали потенциальным заказчикам, при этом количество экспонатов постоянно увеличивается.

В числе представленных образцов особым интересом экспертов пользовался современный высокотехнологичный автоматизированный комплекс оценки сцепления (АКОС) авиашасси летательных аппаратов с поверхностью взлетно-посадочных полос для круглогодичного контроля состояния аэродромов Воздушно-космических Сил России. Принцип работы АКОС кардинально отличается от существующих на данный момент устройств определения коэффициента сцепления и основан на измерении силы трения о поверхность взлетно-посадочных полос от двух специализированных колес при их электромеханическом торможении.

Как отметили разработчики изделия, разработка и внедрение АКОС обусловлена необходимостью обеспечения безопасности взлета и посадки летательных аппаратов, а также оптимизации затрат на применение аэродромно-эксплуатационной техники при приведении взлетно-посадочных полос в состояние, отвечающее нормам годности в любых метеоусловиях.

Кроме того, на тематической выставке представлен электромотоцикл, предназначенный для передвижения по льду. Гоночный электробайк способен развить максимальную скорость на льду до 210 км/ч, оснащен модульной сборкой тягового аккумулятора, позволяющей производить его оперативную замену в случае неисправности или выхода из строя. Как отметили российские инженеры, скоростной электробайк – это разработка двойного назначения и может быть использована в экстремальных условиях в интересах специальных подразделений.

Представленные разработки являются примером взаимодействия потребителей и разработчиков вооружения, военной и специальной техники в инициативном порядке в целях минимизации сроков внедрения инициативных разработок.

Выставка организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.