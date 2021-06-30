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РИА Новости

Школу, детсады, яхт-клуб и горнолыжную трассу построят в пункте базирования подводных сил ТОФ

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Монумент при въезде в город Вилючинск
Монумент при въезде в город Вилючинск.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 29 июн – РИА Новости. Новая школа, детские сады, а также яхт-клуб и горнолыжная трасса будут построены в рамках развития социальной инфраструктуры в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В перспективе в пункте базирования подводных сил ТОФ планируется строительство коттеджного городка для командного состава, яхт-клуба, горнолыжной трассы, а также центра Русского географического общества. Также будет построена средняя школа на 500 мест, два детских сада, которые смогут принять до 400 детей", - сказали в военном ведомстве.

Развитие военной и социальной инфраструктуры в гарнизоне проверил замминистра обороны Тимур Иванов.

Военные строители уже завершили возведение многоэтажного жилого дома для подводников в Вилючинске. Дом построен с учетом сейсмических и климатических особенностей Камчатки. В квартирах сделан косметический ремонт и расставлена мебель.

Ранее Минобороны сообщало о строительстве на Камчатке объектов военной инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
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