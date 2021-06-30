Субмарина Тихоокеанского флота на учении в Японском море отработала торпедную атаку подлодки условного противника

Подводная лодка "Варшавянка" в ходе учений "Морское взаимодействие" в Японском море, 2017 год.

Владивосток. 29 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Дизельные подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в акватории Японского моря учение, отработав использование противолодочных средств подводной лодки при атаке субмарины условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"В полигоне боевой подготовки одна из подводных лодок ТОФ отработала поиск и атаку подводной лодки условного противника при применении последней средств гидроакустического противодействия", -говорится в сообщении.

Дизельная подлодка обнаружила субмарину "противника" и с выгодной позиции условно атаковала ее торпедами.

Вторая субмарина выполнила маневр уклонения. "Подводники отработали задачу по отрыву от преследования с условной постановкой помех и ложных целей", - отмечается в сообщении.