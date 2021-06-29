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The Daily Star (Великобритания): 195-метровая путинская подлодка «Белгород» c ядерным оружием, которое может вызвать цунами, отправилась в плавание

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Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области
Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Новая российская подлодка с ядерными дронами, которые могут уничтожить авианосец и вызвать цунами, отправилась в первое плавание. Эксперты считают, что она прекрасно оборудована для диверсий и тайных операций и будет подчиняться непосредственно руководству страны в обход структуры военно-морского командования.

Огромная 195-метровая подводная лодка Владимира Путина "Белгород" вышла в первое плавание.

Гигантское судно, способное топить авианосцы и получившее прозвище "убийца городов", впервые вышло в открытые воды.

Считается, что "Белгород" - крупнейшая подводная лодка за последние 30 лет.

Судно впервые вышло в море на этой неделе, когда Россия поиграла военно-морскими мускулами в ходе инцидента с британским эсминцем "Дефендер" в Черном море.

Россия заявила, что корабль Королевских военно-морских сил вошел в ее воды, после чего произвела предупредительные выстрелы и сбросила бомбы.

Эксперты опасаются, что подводный взрыв торпеды "Посейдон" длиной 24 метров может повлечь за собой радиоактивное цунами.

Прибрежным городам будет угрожать разрушительный удар с волнами высотой до 90 метров

Сообщается, что эксплуатировать гигантское судно будет секретное Главное управление глубоководных исследований.

Утверждается, что подлодка оснащена шестью ядерными торпедами, каждая из которых может нести боеголовки взрывной мощностью до двух мегатонн.

Это эквивалентно двум миллионам тонн тротила, что в 130 раз мощнее бомбы, уничтожившей Хиросиму.

Доктор Сидхарт Каушал (Sidharth Kaushal) из Королевского института оборонных исследований сказал, что флот беспилотных подводных аппаратов будет иметь большую ценность для президента Путина.

В интервью газете "Дейли мейл" он сказал: ""Белгород" достаточно велик, чтобы служить базой для уникального набора небольших судов, которые имеют возможность глубоководного погружения и могут вмешиваться в подводную инфраструктуру".

"Он прекрасно оборудован для диверсий и тайных операций. Его ядерные торпеды "Посейдон" могут стать крайне эффективным средством атаки на авианосцы в военное время, причем в настоящее время против них нет никакой защиты".

"При этом "Белгород" как таковой в состав ВМФ России не войдет, а это значит, что его тайные и агрессивные действия формально будут фактически отрицаться. Судя по всему, подводная лодка создана для анонимных боевых действий с участием спецназа, а ее командиры будут подчиняться непосредственно [политическому] руководству страны в обход структуры военно-морского командования".

Ранее в среду корабли ВМФ России произвели "предупредительные выстрелы" по британскому эсминцу "Дефендер".

Сообщалось о драматических сценах в спорных водах: рядом с судном в качестве предупреждения якобы были сброшены бомбы.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что страна будет защищать свои границы "всеми возможными средствами".


Лотти О'Нил (Lottie O'Neill)

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