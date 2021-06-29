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ЦАМТО

Новейшая ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан" вышла на ЗХИ в акваторию Балтийского моря

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Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616)проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616)проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2021.
Источник изображения: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

ЦАМТО, 28 июня. ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан" 27 июня вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

Испытания систем и оборудования экипаж подводной лодки проводит совместно со сдаточной командой предприятия "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Планируется, что заводские ходовые испытания ДЭПЛ "Магадан" продлятся 20 суток. О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Ранее, в ходе этапа швартовных испытаний, специалисты подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.

"Магадан" – третья подводная лодка серии, строящейся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой степени готовности (91%).

В настоящее время производится стыковка секций корпуса четвертой подводной лодки тихоокеанской серии "Уфа", осуществляется сварка прочного корпуса.

Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии "Магадан" будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертой подводной лодки "Уфа".

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" передана ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота в 24 октября 2020 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
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