Специалисты 12 ЦНИИ МО РФ провели рабочую встречу в технополисе "ЭРА"

ЦАМТО, 28 июня. В ходе рабочего визита в Анапу специалисты 12 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации обсудили перспективы совместной научной деятельности с Военным инновационным технополисом "ЭРА".

Основными направлениями сотрудничества являются суперкомпьютерные технологии и компьютерное моделирование сложных процессов в системах военного и двойного назначения. Современная научно-технологическая база технополиса "ЭРА", включающая высокопроизводительный центр обработки данных, существенно ускоряет исследования и внедрение полученных результатов в практику.

Компьютерное моделирование этапов жизненного цикла образцов вооружения вышло на уровень создания "цифровых двойников" – комплексных моделей, позволяющих производить в электронном виде большинство операций, как проектирования, так и испытаний отдельных узлов, агрегатов и образцов техники.

Как отметили представители 12 ЦНИИ МО РФ, анализ результатов моделирования, произведенного на суперкомпьютере, позволяет выявить и устранить большую часть недостатков, которые ранее обнаруживались лишь на испытаниях опытного образца, существенно сокращая затраты и время, необходимое на разработку. Кроме того, цифровые модели, при соблюдении ряда требований, представляют собой готовую конструкторскую документацию для изготовителя техники.

Сочетание богатейшего опыта Центрального научно-исследовательского института в разработке средств подобного моделирования и возможностей военного иннограда придаст импульс в освоении "цифровых двойников", отметили эксперты в технополисе "ЭРА".

Очередным этапом обмена опытом с привлечением широкого круга организаций станет научно-техническая конференция по направлению "Информатика и вычислительная техника", которая пройдет на базе технополиса в июле нынешнего года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.