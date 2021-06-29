BBC (Великобритания): секретные документы Министерства обороны Великобритании были найдены на автобусной остановке

Секретные документы Министерства обороны Великобритании, содержащие подробности прохода эсминца Defender и других действий вооруженных сил, были найдены на автобусной остановке в графстве Кент.

Секретные документы Министерства обороны Великобритании, содержащие подробности прохода эсминца Defender и других действий вооруженных сил, были найдены на автобусной остановке в графстве Кент.

Часть этих документов касается возможной реакции России на проход британского эсминца через украинские территориальные воды у берегов Крыма в среду, 23 июня.

Другая часть документов содержит подробности планов возможного присутствия британских военнослужащих в Афганистане после завершения операций НАТО в этой стране.

Правительство сообщило о начале расследования.

Официальный представитель Министерства обороны заявил, что сотрудник ведомства сообщил о потере секретных документов, добавив: "Дальнейшие комментарии были бы неуместными".

Стопка документов - почти 50 страниц - была найдена в сырой куче за автобусной остановкой в графстве Кент рано утром во вторник, 22 июня.

Один "представитель общественности", пожелавший сохранить свое имя в тайне, связался с BBC, когда понял, что он держит в руках секретные документы.

BBC считает, что эти документы, среди которых были электронные письма и презентации в PowerPoint, были составлены в офисе одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Документы, касающиеся эсминца британских ВМС типа 45 Defender, свидетельствуют о том, что миссия, которую Министерство обороны охарактеризовало как "безобидный проход через украинские территориальные воды" - его орудия были закрыты, а вертолет находился в ангаре, - осуществлялась с учетом того, что Россия может отреагировать агрессивно.

В среду, 23 июня, более 20 российских военных самолетов и два сторожевых корабля неотступно следовали за британским эсминцем, пока он шел в 19 километрах от побережья Крыма.

Министерство обороны России сообщило, что сторожевой корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик сбросил несколько бомб по курсу эсминца, однако правительство Соединенного Королевства опровергло эту информацию, заявив, что никаких выстрелов не было.

Согласно найденным документам, миссия, получившая название "Операция Дитроит", стала темой для обсуждения на высоком уровне в понедельник, 21 июня. Чиновники обдумывали то, как Россия может отреагировать на приближение эсминца к берегам Крыма.

"Что мы думаем о возможном "теплом приеме"?" - спросил один из чиновников постоянного объединенного пункта управления в Нортвуде.

В документах говорилось, что недавние взаимодействия между российскими силами и авианосной ударной группой во главе с авианосцем "Королева Елизавета" были ничем не примечательными и такими, "как полагается".

Однако чиновники знали, что все может измениться.

"Вследствие перехода от оборонного взаимодействия к боевым действиям велика вероятность того, что действия российского ВМФ и российских ВКС будут становиться более частыми и агрессивными", - говорилось в одной из презентаций.

Серия слайдов, подготовленных в штаб-квартире в Нортвуде, демонстрировала два варианта развития событий в случае прохода эсминца. Первый описывал "безопасный и профессиональный прямой переход из Одессы в Батуми", в том числе по "схеме разделения движения" вблизи юго-западной оконечности Крыма.

Этот вариант, как было указано на одном из слайдом, "обеспечит возможность взаимодействия с украинским правительством… в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

В документах приводились три возможных варианта реакции России, от "безопасного и профессионального" до "небезопасного и непрофессионального".

Россия решила отреагировать агрессивно: она отправила предупреждения по радиосвязи, ее сторожевые корабли приблизились к эсминцу на расстояние 100 метров, а в небе над ним крушили военные самолеты.

Британцы рассматривали и другой маршрут прохода эсминца - маршрут, который позволил бы ему не заходить в спорные воды.

Это позволило бы избежать конфронтации, как отмечалось в презентации. Но в этом случае Россия могла бы представить это как доказательство, что "Великобритания боится или убегает" и что Соединенное Королевство с запозданием признает претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

"Как это могут от него ожидать, Министерство обороны проводит тщательное планирование", - сообщил представитель ведомства.

"Как правило, это включает в себя анализ всех потенциальных факторов, влияющих на оперативные решения".

Помимо военного планирования чиновники также продумали вероятность того, что в дальнейшем версии событий могут разниться.

"Наши сведения обоснованные и надежные, - сообщили чиновники, отметив, что присутствие журналистов на борту эсминца (из BBC и Daily Mail) "предоставляет возможность независимого подтверждения действий Defender".

После горячих споров вокруг миссии эсминца Defender документы, обнаруженные на остановке в Кенте, подтверждают, что проход по "схеме разделения движения" представлял собой взвешенное решение британского правительства, которое хотело продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Было ли это примером "дипломатии канонерок"?

Несомненно, это было попыткой использовать военный корабль для достижения дипломатических целей. Однако основная цель этой операции заключалась не в том, чтобы "подразнить русского медведя" (ни этой фразы, ни этой мысли не было в найденных документах). Суть заключалась в демонстрации свободы навигации и открытой поддержки украинского суверенитета - после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Согласно условиям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, проход корабля иностранного государства считается "безобидным" в том случае, если он не наносит вред миру, порядку или безопасности прибрежного государства".

По мнению мирового сообщества, таким государством в данном случае была Украина, а не Россия.

Часть найденных документов касалась и других тем.

В найденной стопке были документы, касающиеся кампаний по экспорту оружия, в том числе секретная информация о тех областях, в которых Великобритания может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских союзников.

В комментариях, приписываемых министру обороны Бену Уоллесу (Ben Wallace), ощущается налет тревоги, возникшей после Брексита. Уоллес настаивает, что европейская Организация по сотрудничеству в области вооружений (Organisation for Joint Armament Cooperation), в состав которой входит Великобритания, "не должна быть захвачена" вследствие вмешательства Еврокомиссии.

Кроме того, среди найденных документов также оказались информационные справки касательно заседания Диалога США и Великобритании в области обороны, состоявшегося в прошлый понедельник, в том числе замечания по поводу первых месяцев правления президента Джо Байдена.

Согласно этим документам, сосредоточенность администрации Байдена на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе указывает то, что она во много продолжает линию предыдущей администрации.

Там также были предложения касательно того, о чем Великобритании следует просить.

"Нам следует использовать эту встречу, чтобы проверить, чем администрация готова делиться и не является ли заявленное стремление активнее консультироваться с союзниками более правдивым на словах, нежели на деле".

Секретные военные рекомендации

Большинство найденных документов имеют гриф "официально секретно" - это довольно низкий уровень секретности, предполагающий, что "есть четкое и обоснованное требование аргументировать "необходимость знать"".

Однако в одном документе, адресованном личному секретарю Бена Уоллеса и помеченном грифом "Secret UK Eyes Only", изложены чрезвычайно секретные рекомендации касательно военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания операции НАТО "Решительная поддержка", которую сейчас постепенно сворачивают, поскольку ранее в этом году президент Байден принял решение о выводе американских сил из Афганистана.

В этом документе говорится о том, что американцы попросили у британцев помощи в нескольких конкретных областях. В нем также обсуждается вопрос о том, нужно ли британским силам специального назначения остаться в Афганистане после ухода американцев.

В прессе уже появились сообщения о том, что Великобритания рассматривает возможность оставить часть своих сил в этой стране.

Из-за высокой секретности этого документа BBC приняло решение не публиковать его подробности, поскольку это может подвергнуть опасности британские силы и силы других стран, находящиеся в Афганистане.

Однако на фоне сообщений об ухудшении ситуации в этой стране все же стоит озвучить несколько предупреждений.

"Согласно оценкам, британский военный контингент, который останется в Афганистане, окажется уязвимым перед атаками сложной сети действующих сил", - говорится в документе. В нем также сказано, что "вариант полного вывода остается".

В документе указано, что ситуация с безопасностью в Афганистане уже ухудшается.

Сокращение присутствия сил НАТО "уже негативно сказывается на уровне ситуативной осведомленности, которая у нас (и США) была по всей стране".

В документе отмечается, что с февраля 2020 года, когда была заключена сделка между Соединенными Штатами и Талибаном* (террористическая организация, запрещена в РФ), в Афганистане не было убито ни одного британца, "однако это вряд ли останется статусом кво".

Редко бывает, чтобы потерянный пакет документов охватывал такой широкий спектр важных вопросов. Это серьезный конфуз для Министерства обороны, которое сейчас пытается провести тщательное расследование, чтобы разобраться, как документы оказались на улице под дождем рано утром во вторник, 22 июня.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.

Пол Адамс (Paul Adams)