Огня и ударов не видно: Минобороны РФ опубликовало видео инцидента на Черном море (Фокус, Украина)

Министерство обороны России опубликовало видео инцидента с изгнанием британского эсминца из российских территориальных вод в Черном море. На кадрах Defender поспешно уходит от следующего за ним российского катера. Правда, украинское издание возмущено, что на видео не запечатлены моменты с предупредительным огнем и бомбометанием.

В доказательство версии о «предупреждающем огне» по эсминцу, были показаны кадры с Су-24М и беспилотника

Российское Министерство обороны опубликовало видео инцидента с британским эсминцем в Черном море. Об этом сообщает издание "Звезда", которое подконтрольно оборонному ведомству.

На опубликованных кадрах эсминец Defender виден из окна борта бомбардировщика Су-24М. Однако на них не запечатлен предупредительный огонь.

Также было показало другое видео, в котором запечатлены кадры с БПЛА и из кабины самолета. На них также нет момента, который бы фиксировал момент сброса бомб или предупредительного огня по эсминцу Defender с корабля РФ.

Напомним, в среду, 23 июня, в России заявили, что британский корабль HMS Defender "нарушил госграницу" в оккупированном Крыму. Корабль совершал переход из Одессы в Грузию, во время которого зашел вглубь украинских территориальных вод на 3 км. В минобороны Британии заявили, что они не наблюдали никаких обстрелов. А британский министр обороны заявлял, что они не удивлены сообщениям РФ.