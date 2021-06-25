TNI (CША): так прогнала Россия британский эсминец бомбами или нет?

Американское издание отмечает какие-то «непонятки» вокруг инцидента с британским эсминцем в Крыму. Скорее всего, это была сознательная провокация, направленная на проверку «красных линий» Москвы. И самая красная из них — это вступление Украины в НАТО. Теперь ясно, что против этого Россия готова на все.

В среду 23 июня Москва сообщила, что британский эсминец Type 45 HMS Defender вторгся на три километра в российские территориальные воды у побережья Крыма, но Лондон это утверждение оспаривает.

В среду 23 июня Москва сообщила, что британский эсминец Type 45 HMS Defender вторгся на три километра в российские территориальные воды у побережья Крыма. "В 11:52 23 июня этого года ракетный эсминец ВМС Великобритании Defender, действующий в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и продвинулся на 3 км в российское территориальное море в районе мыса Фиолент", - говорится в сообщении. В заявлении российского Министерства обороны указывается также, что британский эсминец получал, но не среагировал на предупреждения о том, что в случае, если он не покинет российские воды, против него может быть применено оружие.

"В 12:06 и 12:08 с пограничного сторожевого корабля был открыт предупредительный огонь", - говорится далее в заявлении. "В 12:19 штурмовик Су-24М произвел предупредительную бомбардировку (четыре бомбы ОФАБ-250) по курсу ракетного эсминца Defender". В министерстве заявили, что Defender покинул российские воды в 12:23 после совместных контрмер пограничной охраны и Черноморского флота ВМС России.

Лондон признает зафиксированный курс судна, но оспаривает все остальное, касающееся российских утверждений. "Сегодня утром HMS Defender совершал обычный переход из Одессы в Грузию через Черное море, - заявил министр обороны Бен Уоллес. - Что является обычным для этого маршрута, HMS Defender вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он благополучно вышел из коридора в 09:45 по британскому летнему времени. Как обычно, российские корабли следили за его переходом, а британский корабль был проинформирован о военно-морских учениях в данном обширном морском районе", - добавил Уоллес. Лондон указал, что, по его мнению, предполагаемые предупредительные выстрелы были частью российских независимых "артиллерийских учений" и что бомбы не сбрасывались.

Однако министерство обороны России заявило, что Defender "грубо нарушил" Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", а также вызвало военного атташе посольства Великобритании в Главное управление международного сотрудничества министерства для предъявления ему российской претензии.

Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году у Украины, которая использовала последний инцидент в поддержку амбиций Киева по вступлению в НАТО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это событие стало "явным доказательством позиции Украины: агрессивные и провокационные действия России в Черном и Азовском морях, ее оккупация и милитаризация Крыма представляют собой долговременную угрозу для Украины и ее союзников… и нам нужно новое качество сотрудничества между Украиной и странами- членами НАТО в Черном море". Весьма примечательно, что заявление Кулебы явно противоречит британской позиции, согласно которой Россия не предпринимала никаких агрессивных или провокационных действий против эсминца Defender.

Фактическая сторона инцидента остается неясной на момент написания статьи, поскольку британские и российские отчеты в значительной степени не сходятся по ключевым моментам. Военный эксперт Майкл Кофман отметил, что в Черноморском регионе давно известны такие методы радиоэлектронной борьбы, как хакерские замаскированные атаки на военные линии коммуникаций, активная постановка радиопомех и другие формы информационной войны между Россией и НАТО, добавив, что российский отчет о произведенных предупредительных выстрелах и сброшенных бомбах "по всей видимости, является вымыслом". Ссылаясь на показания очевидца событий корреспондента BBC Джонатана Била, который находился на борту эсминца Defender во время инцидента, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила Лондон и посольство Великобритании в Москве во лжи. "В следующий раз, когда вы захотите мирно войти в чужие территориальные воды, сначала стучите", - добавила она.

Военная напряженность между Россией и НАТО стала обычным явлением в странах Балтии и на Черном море после событий на Майдане 2014 года в Киеве и последующего захвата Россией Крыма, что привело к постоянной череде перехватов в воздухе и столкновений на море. Тем не менее, было бы преждевременно отвергать инцидент с Defender как типичный вид бряцания оружием между Востоком и Западом. Британские аналитики были застигнуты врасплох суровостью реакции России: "… ответ России чрезвычайно жесток, совсем не дипломатичен и чрезмерен", - сказал Рейтер полковник Королевской морской пехоты в отставке Марк Грей.

Каким бы резким он ни был, этот ответ Москвы на действия Запада совпадает с рядом недавних тональных сдвигов, о которых сигнализирует администрация Путина. В статье для немецкого издания Die Zeit, приуроченной к 80-летию нацистского вторжения в Советский Союз, Путин назвал НАТО "пережитком холодной войны", которая "подорвала" европейскую безопасность. Используя дипломатический импульс, порожденный женевским саммитом, Путин предложил новую схему урегулирование вопросов безопасности, чтобы устранить то, что он считает разрушительным, полярным выбором между НАТО и Россией, навязанным Европе: "Мы открыты для честного и конструктивного взаимодействия. Это подтверждается нашей идеей создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включало бы в себя различные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз", - написал он.

Помимо постоянных усилий по противодействию целям НАТО в мире после холодной войны, недавние действия Кремля продиктованы более непосредственными политическими императивами. Если вторжение эсминца Defender было предназначено для оценки решимости России обеспечить соблюдение своих территориальных притязаний на Крым, то реакция Кремля дает однозначный ответ: Москва не потерпит никаких вызовов для нынешнего статуса Крыма, будь то военных или дипломатических. Повторяя свои комментарии, сделанные ранее в этом месяце, Путин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО - самая красная из всех "красных линий" для России. Жесткая реакция России на инцидент с эсминцем Defender может быть попыткой установить жесткие границы, если не воспрепятствовать, нарастающей волне военного сотрудничества между Киевом и НАТО, что совсем недавно продемонстрировали предстоящие в 2021 году в черноморском регионе совместные учения Украины и НАТО Seabreeze. Киев постоянно предоставляет Черноморским силам НАТО проход и доступ в порты для проведения учений вблизи заявленных морских границ России. Российские военные пообещали "надлежащим образом реагировать" на активность войск НАТО и Украины на границах с Россией.

Марк Эпископос (Mark Episcopos)