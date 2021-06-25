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ТАСС

Орбиту МКС подняли на 850 метров для подготовки к запуску Starliner и "Союза МС-19"

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Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС, архив

На корабле "Союз МС-19" на борт станции должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована утром в четверг. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"С целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемых кораблей CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), "Союз МС-19", а также посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Как проинформировала служба баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), двигатели грузового корабля "Прогресс МС-16" были включены в 05:40 мск и проработали 466 секунд. Величина импульса составила 0,5 м/с.

"В настоящее время российские специалисты получают и обрабатывают данные по новым параметрам орбиты. По предварительным расчетам, после проведения маневра высота орбиты станции должна составить около 420,3 км над поверхностью Земли, увеличившись на 850 метров", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации напомнили, что каждые сутки МКС совершает 15 или 16 витков вокруг Земли. Часть из них проходит в зоне видимости российских наземных командно-измерительных пунктов, остальные являются "глухими". "Виток проведения маневра выбирается таким образом, чтобы обеспечить возможность вначале заложить на борт МКС команды на его выполнение, а затем - проконтролировать выполнение операции по телеметрической информации и получить измерения параметров движения после маневра с помощью наземных средств", - пояснили в Роскосмосе, добавив, что в зависимости от даты коррекция может происходить в разное время суток, исходя из параметров формирования орбиты.

Экипаж МКС

В настоящее время на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

На корабле "Союз МС-19" на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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