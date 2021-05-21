Войти
ТАСС

Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску "Союза МС-19"

722
0
0
Пока появление трещин отмечено только на одном модуле МКС
Пока появление трещин отмечено только на одном модуле МКС.
Источник изображения: NASA

В результате средняя высота орбиты станции должна была увеличиться на 350 м и составить 419,69 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 мск была выдана команда на включение двигателей корабля "Прогресс МС-16", которые проработали 180 секунд", - говорится в сообщении.

В результате средняя высота орбиты станции должна была увеличиться на 350 м и составить 419,69 км над поверхностью Земли.

"В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш анализируют поступившую телеметрическую информацию и уточняют параметры орбиты МКС", - добавили в Роскосмосе.

Маневр был выполнен в рамках формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-18" и запуском корабля "Союз МС-19".

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А350
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
13.05.2021
Орбиту МКС скорректируют 20 мая
24.05.2019
Орбиту МКС увеличили на 4,5 км
05.11.2015
До конца года с Байконура планируется выполнить 5 пусков ракет
06.05.2015
Из-за потери «Прогресса» экипажу МКС порекомендовали экономить ресурсы
27.12.2012
Владимир Поповкин: «Я не против оппозиции»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники