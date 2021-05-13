Орбиту МКС скорректируют 20 мая

Станцию "поднимут" на 350 метров для создания необходимых баллистических условий к следующему пилотируемому запуску

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" пройдет 20 мая. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"С целью формирования начальных баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой корабля "Союз МС-18" на 20 мая 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет осуществлен при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16". По расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, его двигатели будут включены в 20:01 мск и проработают 180 секунд, импульс составит 0,2 м/с. "После проведения данного маневра средняя высота МКС увеличится на 350 м и составит 419,72 км", - добавили в пресс-службе.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.