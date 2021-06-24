Biznes Alert (Польша): Путин хочет наладить отношения с Западом ценой интересов Центральной Европы

Комментируя статью Путина в «Цайт», пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши обвиняет Путина в манипуляции фактами. Путин представляет НАТО в виде источника напряженности и предлагает создать новую структуру безопасности, где, как считает поляк, Западу пришлось бы ради сотрудничества с Россией забыть об интересах Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин опубликовал в немецком еженедельнике "Цайт" статью, приуроченную к 80-й годовщине нападения Третьего рейха на СССР. В своем тексте он подчеркнул, что Москва и Берлин "не могут себе позволить тащить груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок, груз, который мешает сосредоточиться на решении актуальных проблем". Он также представил перспективу сотрудничества стран на пространстве от "Лиссабона до Владивостока", которая не стала реальностью из-за расширения Североатлантического альянса после распада СССР, ведь это "разрушило все надежды на континент без разделительных линий".

"Статья содержит также предложение по созданию новой структуры безопасности, вписывающееся в стратегию расшатывания НАТО и ЕС. Это фактически попытка наладить отношения с Западом ценой интересов Центральной Европы", - отмечает в интервью Польскому агентству печати пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn).

Он констатирует, что Владимир Путин продвигает "традиционные мотивы российской пропаганды". "Он пытается стереть из истории сотрудничество Гитлера и Сталина, искажает образ Второй мировой войны, говоря, что она началась в 1941 году, а не в 1939, с совместного нападения Германии и СССР на Польшу. Одновременно Путин протягивает руку немцам, проводя мысль, что первыми жертвами войны, жертвами нацистов стали они сами, что именно они первыми начали сопротивляться нацистам, - отмечает Жарин. - Такое манипулирование фактами дополняется тезисами о плюсах немецко-российского сотрудничества в послевоенный период. Путин старается убедить немцев, что взаимодействие Москвы и Берлина принесло пользу не только двум государствам, но и всей Европе. Масштаб манипулирования демонстрирует то, что тезисы на тему сотрудничества используются для обоснования необходимости появления газопровода "Северный поток". Он вписывается в контекст исторического примирения немцев и россиян", - указывает Жарин.

"На фоне немецко-российского примирения изображается присутствие НАТО в Центральной Европе, которое российский президент преподносит как причину развязывания новой холодной войны и возникновения напряженности в мире. Кремль в очередной раз пытается представить Североатлантический альянс источником эскалации, а также препятствием на пути нормализации отношений между Западом и Россией", - подчеркивает он.

Президент России, как говорит Жарин, намекает, что НАТО несет ответственность за кризис системы мировой безопасности. "Путин выступает с предложением создать новую структуру, которая будет опираться на сотрудничество с Москвой". По мнению пресс-секретаря министра-координатора спецслужб, статья служит попыткой использования Россией исторической тематики в "текущей имперской политике". "Текст Путина, опубликованный в немецком издании, это очередное предложение по созданию новой системы безопасности в Европе в опоре на соглашение Запад - Россия", - говорит Жарин. - Подключиться к ней Запад смог бы, лишь признав за Москвой право на агрессивные действия в отношении других государств, закрыв глаза на войну на Украине, оккупацию Крыма, недружественные шаги в отношении западных стран. Запад был бы также вынужден отказаться от взаимодействия с теми, кто пал жертвой агрессивной политики РФ, признать, что их интересы не так важны, как партнерские отношения с ней. Путинская концепция - это не что иное, как предложение достичь соглашения Запад - Россия через голову государств Центральной Европы, стран, находящихся на восточном фланге НАТО".

Енджей Стахура (Jędrzej Stachura)