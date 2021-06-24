Войти
Lenta.ru

ВМС США скопировали «лучший истребитель России»

209
0
0
Источник изображения: Фото: Michael Singley / U.S. Navy / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США показали первый самолет F/A-18E Super Hornet, окрашенный в цвета «лучшего истребителя России», сообщает The Drive.

Издание отмечает, что F/A-18E Super Hornet, копирующий Су-57, будет играть роль условного противника. Согласно The Drive, американский самолет с позывным Ambush («Засада») получил цветовую схему, известную в России как «Белая акула». Подобным образом окрашено, вероятно, три российских Су-57.

Демонстрация «самолета-агрессора» состоялась 18 июня на военно-морской авиабазе Океана в Вирджинии.

В июне РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщило, что Воздушно-космические силы России в 2021 году получат два истребителя пятого поколения Су-57.

В июне ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx назвал Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
ПАК ФА
РС-20
Проекты
2020-й год
Astute АПЛ
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
02.03.2021
Российский Су-35 назвали самым красивым в мире
02.08.2017
В Европе считают Су-35 "самым опасным русским истребителем"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
11.03.2015
Make in India! Мы так и делаем
05.07.2012
Фарнборо-2012" станет мировой премьерой Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 04:48
  • 13
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 00:24
  • 5
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 24.06 00:18
  • 2
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 23:24
  • 4
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 22:27
  • 146
Есть ли будущее у танков?
  • 23.06 18:09
  • 31
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125