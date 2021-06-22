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ЦАМТО

Специалисты МО РФ оценили инновационным разработки, представленные на "Российской неделе высоких технологий-2021"

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 21 июня. Рабочая группа Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России в дни работы "Российской недели высоких технологий-2021" провела отбор инновационных проектов для возможного применения в интересах ВС РФ.

В общей сложности семь перспективных разработок в области связи, навигации и технологий искусственного интеллекта направят на рассмотрение в заинтересованные органы военного управления для проведения экспертизы на предмет целесообразности их использования и внедрения в интересах Минобороны России.

В числе отобранных разработок – станция прямой связи и оперативной телефонной связи, предназначенная для организации связи руководителя с одним или с группой прямых абонентов, операторами других пультов, а также с абонентами, включенными в АТС или другие системы телефонной связи.

Среди других проектов, внимание экспертов привлекла система автоматического распознавания лиц. Российская разработка представляет собой биометрическую систему распознавания лиц, которая создана в целях повышения безопасности на предприятиях, стратегически важных объектах и в городской среде. Принципы работы системы основаны на технологиях сверхточных нейронных сетей и машинного обучения.

Ряд предварительно отобранных образцов и проектов будет рассмотрен на заседании Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям.

Кроме того, представители нескольких предприятий российской IT-индустрии выразили заинтересованность посетить Военный инновационный технополис "ЭРА" с целью ознакомления с научно-техническим потенциалом и возможного проведения совместных исследований и разработок на базе военного иннограда, а также поделиться информацией о собственных разработках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Минoбороны РФ
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