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ТАСС

Южная Корея заявила, что будет укреплять оборонные возможности в сфере космоса

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Южная Корея.

Министр национальной обороны Со Ук пообещал тесно сотрудничать с частным сектором для модернизации космической отрасли

СЕУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Республика Корея укрепит свои оборонные возможности в космической сфере и создаст систему для борьбы с угрозами в космосе. Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Со Ук, сообщает телеканал KBS.

"Снятие ограничений на дальность и нагрузку южнокорейских ракет открыло новые горизонты для отечественной оборонной промышленности. В этой связи будут активно создаваться новые спутники наблюдения", - подчеркнул министр.

Он пообещал тесно сотрудничать с частным сектором для модернизации космической отрасли страны в целом, что "даст возможность получить осязаемые результаты уже в краткосрочной перспективе, наряду с достижением долгосрочных целей в отраслях создания спутников и ракет".

В мае президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились отменить соглашение об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет.

В 2012 году Республика Корея заключила с США договор, согласно которому могла увеличить дальность полета своих ракет с 300 км до 800 км. Договоренность также предусматривала увеличение веса боеголовок ракет, включая также и те, дальность действия которых менее 800 км. В соответствии с двусторонними договоренностями от 1979 года, а также с изменениями, внесенными в 2001 году, дальность действия южнокорейских ракет до 2012 года не могла превышать 300 км, а вес боеголовки составлял максимум 500 кг.

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США
Южная Корея
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