Чавушоглу призвал Грецию отказаться от учений в Эгейском море в курортный сезон

Стамбул. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал греческих коллег отказаться от "провокационных действий" в Средиземном море.

"Греции необходимо отказаться от провокационных действий", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталии.

Он также призвал к выработке новых подходов, которые бы помогли решить этот вопрос.

Турецкий министр пояснил журналистам, что между Анкарой и Афинами ранее была достигнута договоренность, что ни одна из сторон в ходе курортного сезона не будет проводить учений в Эгейском море. Между тем, по словам Чавушоглу, греческая сторона уже запланировала учения, таким образом, нарушив договоренности.

Греческая сторона тоже периодически адресует подобного рода претензии к Анкаре. В частности, ранее в июне в Афинах заявили об агрессивных действиях в Эгейском море турецкой береговой охраны в отношении корабля береговой охраны Греции.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Споры по этой теме спровоцировало и рост военной напряженности между обеими странами: каждая из них стала активнее проводить учения в восточной части Средиземного моря, усиливала там военное присутствие.

В итоге после серии технических встреч между военными Турции и Греции в штаб-квартире НАТО был разработан военный механизм для решения конфликтов в восточном Средиземноморье.

Еще одной проблемой, вызывающей разногласия между Афинами и Анкарой, является борьба против нелегально иммиграции. Греция настаивает на том, чтобы Анкара принимала на свою территорию нелегалов, добравшихся через Турцию на греческую территорию, не имея при этом оснований для получения убежища.