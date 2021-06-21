Войти
Интерфакс-АВН

Чавушоглу призвал Грецию отказаться от учений в Эгейском море в курортный сезон

204
0
0
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Стамбул. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал греческих коллег отказаться от "провокационных действий" в Средиземном море.

"Греции необходимо отказаться от провокационных действий", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталии.

Он также призвал к выработке новых подходов, которые бы помогли решить этот вопрос.

Турецкий министр пояснил журналистам, что между Анкарой и Афинами ранее была достигнута договоренность, что ни одна из сторон в ходе курортного сезона не будет проводить учений в Эгейском море. Между тем, по словам Чавушоглу, греческая сторона уже запланировала учения, таким образом, нарушив договоренности.

Греческая сторона тоже периодически адресует подобного рода претензии к Анкаре. В частности, ранее в июне в Афинах заявили об агрессивных действиях в Эгейском море турецкой береговой охраны в отношении корабля береговой охраны Греции.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Споры по этой теме спровоцировало и рост военной напряженности между обеими странами: каждая из них стала активнее проводить учения в восточной части Средиземного моря, усиливала там военное присутствие.

В итоге после серии технических встреч между военными Турции и Греции в штаб-квартире НАТО был разработан военный механизм для решения конфликтов в восточном Средиземноморье.

Еще одной проблемой, вызывающей разногласия между Афинами и Анкарой, является борьба против нелегально иммиграции. Греция настаивает на том, чтобы Анкара принимала на свою территорию нелегалов, добравшихся через Турцию на греческую территорию, не имея при этом оснований для получения убежища.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
Турция
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
26.03.2021
Интервью с контр-адмиралом Джихатом Яйджи о морской безопасности и развитии ВМС Турции
04.09.2020
Bloomberg (США): Турция сообщила, что Россия проведет военные учения в Средиземном море
20.12.2019
Yeni Şafak (Турция): F-16 на кипрской базе Турции
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
06.10.2015
FP: операция в Сирии позволит России потеснить США в Средиземноморье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)