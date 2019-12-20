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Yeni Şafak (Турция): F-16 на кипрской базе Турции

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Турецкие истребители F-16 во время учений "Анатолийский орел" на авиабазе в Конье, 2009 год
Турецкие истребители F-16 во время учений "Анатолийский орел" на авиабазе в Конье, 2009 год.
Источник изображения: © AP Photo, Selcan Hacaoglu

На турецкой базе Гечиткале на Кипре начались полеты беспилотных летательных аппаратов. Ожидается, что в скором времени объект будет расширен. Идет работа над тем, чтобы истребители F-16 тоже в случае необходимости смогли осуществлять взлет и посадку. Какие цели преследует Анкара, усиливая свои военные возможности в этом регионе?

На базе Гечиткале в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) начались полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сразу после принятия Советом министров ТРСК соответствующего решения в Гечиткале морским путем была передана наземная аппаратура управления БПЛА, в том числе оснащенными вооружениями, необходимые материалы и оборудование. Вице-премьер и министр иностранных дел ТРСК Кудрет Озерсай (Kudret Özersay) сообщил, что в данный момент потребность ограничивается безоружными БПЛА. О заверил, что в несущих оружие аппаратах пока нет необходимости.

Решение Совета министров о предоставлении Гечиткале в распоряжение Командования турецкими миротворческими силами на Кипре включает в себя принятие на территории аэропорта всех мер для обеспечения имеющихся потребностей, проведение необходимых модернизационных работ, выявление и решение всех вопросов, связанных с безопасностью. В этой связи в аэропорт также будут вложены дополнительные инвестиции, для того чтобы F-16 в случае крайней необходимости тоже могли приземляться в аэропорту.

Аэропорт Гечиткале, оборудованный взлетно-посадочными полосами, подходящими и для военных самолетов, а также большими бетонированными ангарами, долгое время был закрыт для реактивных самолетов из-за помех, источником которых служат высоковольтные линии электропередач в регионе. При этом использованию БПЛА, в том числе оснащенных вооружениями, высоковольтные линии не помешают.

Ответ грекам-киприотам

Решение Совета министров о создании центра БПЛА в ТРСК нацелено на устранение существующей напряженности, кризиса и угроз, связанных с попытками узурпировать права Турции и ТРСК в Восточном Средиземноморье, а также растущим числом флотов иностранных государств в регионе. Шаги США в направлении снятия эмбарго на поставку вооружений греческой администрации Южного Кипра, и то, что греческая администрация усиленно вооружается и недавно закупила у Израиля восемь БПЛА, способных нести оружие, ускорили процесс. МИД Турции призывал греческую администрацию Южного Кипра как можно скорее прекратить провокационные шаги, связанные с активностью по вооружению, которая в последнее время набрала обороты и вышла за рамки оборонительных целей. Греческая администрация Южного Кипра не услышала предостережений Анкары и, помимо израильских БПЛА "Херон" (Heron), за последний год приобрела новые тяжелые вооружения и бронетехнику у Сербии, начала работы по закупке 41 танка "Леопард" (Leopard) 2А4 у Германии и двух кораблей у Франции.

На очереди - военно-морская база

После решения Турции об использовании Гечиткале в качестве базы для БПЛА также были ускорены работы по предоставлению портовых мощностей для военно-морских сил, сопровождающих сейсмо-разведывательные суда, которые продолжают и наращивают свою работу в регионе. Для расширения материально-технических возможностей турецкого флота на Северном Кипре будет создана военно-морская база. Подготовка порта, к которому смогут подходить наши корабли, после стратегического шага с Гечиткале еще более усилит турецкий потенциал сдерживания в Восточном Средиземноморье.

Картина, которая беспокоит греков-киприотов

В то время как Греция и греческая администрация Кипра настраивают страны НАТО и ЕС против Турции в условиях напряженности в Восточном Средиземноморье, важным ответом грекам-киприотам стали учения "Средиземноморский щит", а также маневры, проведенные военно-морскими силами Турции - самым активным флотом в регионе - за последние десять дней с союзниками по НАТО. За это время ВМС Турции провели пять двусторонних военно-учебных мероприятий в регионе вместе с НАТО и союзными военно-морскими силами: три из них - с постоянной военно-морской группой НАТО, одно - с авианосной ударной группой США, одно - с военно-морскими силами Италии.

Могут поразить

Прибытие "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2) в Гечиткале получило широкое освещение в греко-кипрской прессе. Газеты "Филелефтерос" (Fileleftheros) и "Политис" (Politis) сообщили, что турецкие БПЛА в силу своих передовых возможностей представляют собой "скрытую опасность". "Они могут издалека и незаметно поразить любую целью на Южном Кипре", - написали издания. А министр обороны греческой администрации Южного Кипра Саввас Ангелидис (Savvas Angelidis) отметил, что создание базы БПЛА в Гечиткале рассматривается на острове "с большой серьезностью". При ответе на вопрос о том, является ли этот шаг реакцией на покупку греческой администрацией БПЛА у Израиля, он отметил: "Это сигнал, который Турция хотела дать".


Кыймет Сезер (Kıymet Sezer)

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