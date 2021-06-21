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Известия.ru

Пентагон сокращает количество войск в странах Ближнего Востока

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Часть американских войск покинет Ближний Восток, сообщает Wall Street Journal. Администрация Байдена меняет военную стратегию. Пентагон начал вывод зенитных ракетных систем Patriot из Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, а также Иордании, передает телеканал «Известия». Переговоры с Тегераном ослабили напряжение в отношениях с главным соперником США в регионе — Ираном. При этом часть военной техники останется в Ираке и Сирии.

Часть американских войск покинет Ближний Восток, сообщает Wall Street Journal. Администрация Байдена меняет военную стратегию. Пентагон начал вывод зенитных ракетных систем Patriot из Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, а также Иордании, передает телеканал «Известия». Переговоры с Тегераном ослабили напряжение в отношениях с главным соперником США в регионе — Ираном. При этом часть военной техники останется в Ираке и Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Ирак
Иран
Кувейт
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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