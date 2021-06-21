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Известия.ru

Пентагон начал вывод ЗРК Patriot и систем THAAD с Ближнего Востока

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Пентагон начал вывод зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и противоракетных систем THAAD с территории Ближнего Востока в рамках переформирования своего военного присутствия. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

Как уточняется в материале, причиной подобных изменений стало перенаправление стратегических интересов в сторону «новых угроз в виде России и Китая». Так, американское военное ведомство вывело восемь противоракетных батарей Patriot с территорий Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. В частности, с территории последней страны выводится противоракетная система «Терминал высокогорной обороны» — THAAD, а также сокращаются эскадрильи военных истребителей указанного региона.

В статье отмечается, что передвижение военной силы Соединенных Штатов отражает новую политику администрации президента страны Джо Байдена, в том числе его намерение противостоять Китаю — «главному сопернику США в сфере национальной безопасности».

Политическая риторика Байдена в отношении Ирана, титулованного «главным противником Вашингтона на Ближнем Востоке», сосредоточена на возвращении Соединенных Штатов в обновленную версию договоренности ядерного соглашения, что рассматривается представителями Пентагона как снижение риска вероятности военных действий.

Тем не менее часть вооружений США останется на территории Ирака и Сирии.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что между Москвой и Вашингтоном действительно существует гонка вооружений, но не по вине российской стороны. Днем ранее лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности в ходе саммита в Женеве 16 июня. В заявлении пресс-службы Кремля сообщалось, что Россия и США с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Также в этот день Путин заявил о договоренности двух стран о консультациях по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он также отметил, что РФ и США несут особую ответственность за стратегическую стабильность.

В то же время по итогам женевского саммита Путина и Байдена российский сенатор Алексей Пушков отметил, что скрытым намерением хозяина Белого дома было противостояние сближению России и Китая. Таким образом политик прокомментировал информацию американского заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что в процессе швейцарского саммита Байден порекомендовал Путину лишний раз проанализировать перспективы по увеличению «зависимости» Москвы от Пекина. Вероятно, опасения хозяина Белого дома вызваны положением Китая на просторах мировой арены и его регулярной экспансией в новые регионы.

Ранее, 17 июня, официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь от лица Пекина поприветствовал договоренность между Россией и Соединенными Штатами по вопросам стратегической стабильности, установленную по итогам женевского саммита. Будучи в Женеве, Джо Байден в своем комментарии китайско-американских отношений заявил, что этот двусторонний диалог построен исключительно на вопросах делового характера, хотя в ходе заседания G7 американский лидер обращался к главам других государств с призывом подвергать публичной критике антидемократические методы Китая. Позиция Байдена не нашла отклика у таких лидеров стран, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги, а также представителей Евросоюза.

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Германия
Иордания
Ирак
Иран
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Китай
Кувейт
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
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Patriot ЗРК
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