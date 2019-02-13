Полцарства за престиж

Саудовская Аравия платит за оружие, но покупает лояльность

Арабские нефтяные монархии – особое явление в мировой политике. Но Саудовская Аравия выделяется даже на их фоне.Страна занимает основную часть Аравийского полуострова. По площади она больше остальных пяти монархий, вместе взятых. Запасов нефти, а следовательно, и денег у королевства тоже больше всех.

Все аравийские монархии – суннитские теократии, но саудиты выделяются и здесь. Их тоталитаризм носит откровенно пещерный характер, демократия даже не имитируется, а государственной религией является ваххабитский (салафитский) вариант ислама. Почти весь мировой суннитский терроризм создан и профинансирован Эр-Риядом. Может быть, нынешний наследный принц Сальман изменит данную ситуацию, но пока в это верится с трудом.

Все эти своеобразные, причем хорошо известные всему миру особенности королевства совершенно не мешают ему быть одним из важнейших стратегических союзников США, причем не только на Ближнем Востоке. Символично, что нынешний президент США Дональд Трамп первый зарубежный визит нанес именно в Эр-Рияд. Саудиты богаты, а большие деньги легко затмевают принципы демократии и нормы международного права. Даже тот факт, что из 19 террористов, захвативших американские пассажирские самолеты 11 сентября 2001 года, 15 были гражданами КСА, "великой дружбе" не помешал.

Еще интереснее, что сегодня исламские радикалы из Эр-Рияда де-факто стали лучшими друзьями "сионистского образования", как в арабских странах официально именуется Израиль. Обе эти страны настолько ненавидят Иран, что все двусторонние противоречия отходят на задний план.

“Эр-Рияду пора создавать реальную армию, которой у королевства нет, хотя на нее истрачены триллионы долларов”

Военное строительство в Саудовской Аравии также типично для аравийских монархий, отличается лишь масштабами. Поскольку у саудитов было больше всех денег, то и ВС Саудовской Аравии ("Королевство без царя в голове") формально оказались одними из сильнейших не только на Ближнем Востоке, но и в мире. По военному бюджету страна входит в пятерку крупнейших (при номинальном пересчете в доллары он больше, чем у России и любой страны НАТО, кроме США), но значительная его часть идет на поддержку суннитских радикалов за пределами КСА. В свое время Эр-Рияд финансировал войну против советских войск в Афганистане, с 2010 года он при "посильной помощи" соседей по полуострову организует и оплачивает "арабскую весну". В частности, уничтожение Ливии, а также бойни в Сирии и Йемене.

Поскольку гражданам Саудовской Аравии работать и вообще что-либо делать необязательно (за них трудятся иностранцы из Азии, Африки да и с Запада), то армия комплектуется, разумеется, по найму, призыв исключен. Военнослужащие получают огромные деньги, служба считается весьма престижным делом. То же самое с закупками боевой техники. В денежном выражении Саудовская Аравия – крупнейший в мире импортер оружия. А для Вашингтона и Лондона она главный покупатель их боевой техники. При этом за многие образцы Эр-Рияд готов платить особую цену, куда большую, нежели другие покупатели того же оружия. Это и есть типичное "престижное потребление" – типа покупки бриллиантов, 100-метровых яхт или "Роллс-Ройсов", без которых нормальный человек может легко прожить. И одновременно особая форма взятки. В значительной степени именно благодаря этим особым ценам на оружие крупнейшие мировые демократии в упор не видят своеобразия аравийской теократии.

Уникального американского оружия у саудитов нет, но есть "почти эксклюзивное", причем Эр-Рияд получает его, как правило, раньше, чем другие союзники США, включая членов НАТО. Например, истребители F-15 появились здесь еще в начале 80-х, танки М1 "Абрамс", БМП М2 "Брэдли", боевые вертолеты АН-64 "Апач", ЗРС "Пэтриот" – в начале 90-х. К тому же американцы платили саудитам поставками оружия за предоставление территории для развертывания сил антииракской коалиции в 1990–1991-м.

Поток новейшей техники из США идет непрерывно. За "обычными" F-15C/D во второй половине 90-х последовали 72 F-15S (адаптированный для саудитов вариант ударного F-15Е). В 2011-м был подписан заказ на поставку 84 еще более "продвинутых" F-15SA и на переделку в этот вариант всех F-15S. На начало 2019 года ВВС КСА получили до 55 F-15SA (из них 2–3 переделанных из S), при этом от 2 до 6 F-15S уже потеряно. Поступают в саудовскую армию новые "Абрамсы", "Пэтриоты" и "Апачи", модернизируются старые, приобретается огромное количество высокоточных авиационных боеприпасов. Закуплено почти две тысячи бронеавтомобилей М-АТV класса MRAP. Также на тысячи идет счет купленных саудитами канадских и швейцарских боевых машин LAV/"Пиранья", которые приобретаются во множестве вариантов (БМТВ, БТР, носитель ПТРК, самоходный миномет, инженерная машина).

Долгое время Париж почти не уступал Вашингтону по объему поставок боевой техники саудитам. Именно во Франции построены все фрегаты ВМС КСА. В 70–80-е годы в саудовской армии имелись соединения "американские" (с танками М60, БТР М113, САУ М109) и "французские" (с АМХ-30, БМП АМХ-10Р, САУ GCT). Но после "Бури в пустыне" преимущество перешло к США. Впрочем, Париж и сейчас поставляет Эр-Рияду вертолеты, ПТРК, ПЗРК, бронеавтомобили, колесные САУ "Цезарь".

Великобритания продает шейхам в первую очередь авиатехнику. В 60-е Эр-Рияд был эксклюзивным заказчиком перехватчиков "Лайтнинг", затем приобрел 120 "Торнадо" (96 бомбардировщиков, 24 перехватчика), недавно закончено выполнение контракта по поставкам 72 "Тайфунов" (КСА – первый покупатель этих самолетов за пределами Европы). По-видимому, в ближайшее время будет закуплено еще 48 таких истребителей-бомбардировщиков.

Отметились на саудовском рынке Германия (БТР, двигатели), Италия (вертолеты, корабельная артиллерия), Испания (БТР для морской пехоты, транспортные самолеты), Швейцария (упомянутые "Пираньи", учебные самолеты, зенитная артиллерия), Бразилия (РСЗО), ЮАР (бронеавтомобили), Турция (тоже бронеавтомобили, а также модернизация саудовских БТР М113), Пакистан (учебные самолеты) и даже Грузия (санитарные машины "Дидгори").

Свою нишу занял Китай, который в конце 80-х годов продал Эр-Рияду БРСД "Дунфэн-3", а в 2014-м – гораздо более совершенные "Дунфэн-21". По сути больше никто в мире никому и никогда БРСД не продавал. Обе китайские ракеты могут использоваться как с обычными, так и с ядерными БЧ. Считается, что саудиты получили ракеты с обычными БЧ, но, как несложно догадаться, никто этого не проверял. Еще одним "почти уникальным" оружием, полученным Саудовской Аравией от Китая, стали боевые беспилотники СН-4 и "Уин лун-2", купленные специально для агрессии в Йемене. Кроме того, Эр-Рияд приобрел у Пекина 54 САУ PLZ-45.

Саудовская Аравия имеет довольно большой по арабским меркам собственный ВПК, но он занимается в основном ремонтом иностранной техники. Есть собственное производство стрелкового оружия (по лицензиям) и легких бронеавтомобилей.

Первую проверку боем саудовская армия прошла во время "Бури в пустыне" 29–30 января 1991 года у города Рас-Хафджи на границе с Кувейтом, в тот момент оккупированным Ираком. В результате ограниченного по масштабам и задействованным силам наступления армии Хусейна саудовские "профессионалы" немедленно побежали. Успели потерять от 7 до 10 БТР V-150, пока наступление не отразила авиация США. Благодаря общему разгрому Ирака про саудовский позор у Рас-Хафджи все благополучно забыли.

Настоящую проверку армия КСА сейчас проходит в Йемене. И добилась позора, который уже не забудется. Даже если бы саудиты в одиночку воевали против единых ВС Йемена, они благодаря колоссальному численному и качественному превосходству обязаны были полностью разгромить противника максимум за пару месяцев. На самом деле Эр-Рияд воюет во главе коалиции из нескольких арабских и исламских стран и почти половины йеменской армии. То есть преимущество просто запредельное, операцию надо было заканчивать за неделю, однако она продолжается уже почти четыре года. За это время саудитам и их союзникам удалось лишь слегка потеснить хоуситов и часть воющей на их стороне йеменской армии. Коалиция уже убила несколько десятков тысяч мирных жителей Йемена, вызвав в этой стране колоссальную по масштабам гуманитарную катастрофу, при этом баллистические ракеты хоуситов до сих пор падают на Эр-Рияд, а отряды совершают успешные набеги на саудовскую территорию. Столь удивительному провалу, пожалуй, нет аналогов в мировой военной истории. Саудиты лихорадочно ищут наемников в Африке и даже в Латинской Америке, но это пока не помогает.

Саудовская армия потеряла не менее 50 танков (в том числе как минимум 12 "Абрамсов"), до 60 БМП "Брэдли", более 30 машин LAV и "Пиранья" в разных вариантах, до 70 "классических" БТР (американских М113 и испанских ВМR), свыше 250 бронеавтомобилей класса MRAP (американских М-АТV "Ошкош", собственных "Аль-Шибл", эмиратских "Кугар", "Кобра", "Спартан", "Пума")… Общее количество утраченной бронетехники уверенно приближается к 500 единицам. Потери в авиации установить сложнее, поскольку не всегда возможно разделить боевые и небоевые. Но можно сказать, что за время конфликта саудиты недосчитались как минимум F-15S, "Торнадо" и "Тайфуну" (по одному), шести "Апачей", двух многоцелевых вертолетов UH-60, четырех китайских БЛА.

Разумеется, теперь Эр-Рияд будет тратить еще больше денег на армию – уже не только на престижное потребление, но и на компенсацию потерь. Запланировано приобретение в США дополнительных "Абрамсов", "Апачей" в модификации АН-64Е, UH-60L, транспортных вертолетов СН-47F "Чинук", огромного количества авиационных боеприпасов, систем ПРО ТНААD. Из Франции должны прийти БТР VAB-VCI, из Канады и Швейцарии – еще не менее тысячи ББМ "Пиранья".

Закупки оружия на Западе вообще и в США в особенности увеличатся еще и потому, что теперь это будет взяткой, дабы "замять вопрос" с убийством журналиста в консульстве КСА в Стамбуле. Десятки тысяч погибших йеменцев Запад не беспокоили нисколько, зато один журналист заинтересовал чрезвычайно. Что ж, "Запад есть Запад". Киплинг имел в виду, правда, совсем другое, когда писал эти строки, но и Запад тогда был несколько другим.

В целом саудовский оружейный рынок надолго останется одним из крупнейших в мире. Потому что теперь Эр-Рияду надо не только заниматься престижным потреблением и давать взятки Западу, а начать-таки создавать реальную армию, которой у королевства по сути нет, хотя на нее истрачены сотни миллиардов, если не триллионы долларов.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года