Армия США «ударила» по российской «Славе»

В опубликованном на YouTube армией США ролике, демонстрирующем возможные сценарии применения ракеты Precision Strike Missile (PrSM), показан «удар» по российскому крейсеру проекта 1164 «Атлант» (по коду НАТО — «Слава») и зенитной ракетной системе С-400 «Триумф», сообщает The Drive.

Таким образом армия Соединенных Штатов продемонстрировала возможности применения беспилотной модификации реактивной системы залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Соответствующие испытания состоялись 16 июня на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Согласно Defense News, на смонтированном видео показано, как военно-транспортные самолеты C-130 Hercules приземляются на взлетно-посадочную полосу на острове в Тихом океане, доставляя автономные пусковые установки Autonomous Multidomain Launcher (AML). Две таких системы развертываются в стратегически важных точках острова. Одна запускает противокорабельные PrSM, другая — PrSM увеличенной дальности, предназначенные для уничтожения вражеской системы противовоздушной обороны.

В мае то же издание, ссылаясь на компанию Lockheed Martin, сообщило, что в ходе испытаний ракета PrSM пролетела более 400 километров, побив собственный рекорд дальности.

В апреле издание Breaking Defense сообщило, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров.

На вооружение армии США PrSM должна поступить в 2023 году.

Иван Потапов