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Армия США «ударила» по российской «Славе»

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Источник изображения: Кадр: DEVCOM AvMC / YouTube

В опубликованном на YouTube армией США ролике, демонстрирующем возможные сценарии применения ракеты Precision Strike Missile (PrSM), показан «удар» по российскому крейсеру проекта 1164 «Атлант» (по коду НАТО — «Слава») и зенитной ракетной системе С-400 «Триумф», сообщает The Drive.

Таким образом армия Соединенных Штатов продемонстрировала возможности применения беспилотной модификации реактивной системы залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Соответствующие испытания состоялись 16 июня на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Согласно Defense News, на смонтированном видео показано, как военно-транспортные самолеты C-130 Hercules приземляются на взлетно-посадочную полосу на острове в Тихом океане, доставляя автономные пусковые установки Autonomous Multidomain Launcher (AML). Две таких системы развертываются в стратегически важных точках острова. Одна запускает противокорабельные PrSM, другая — PrSM увеличенной дальности, предназначенные для уничтожения вражеской системы противовоздушной обороны.

В мае то же издание, ссылаясь на компанию Lockheed Martin, сообщило, что в ходе испытаний ракета PrSM пролетела более 400 километров, побив собственный рекорд дальности.

В апреле издание Breaking Defense сообщило, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров.

На вооружение армии США PrSM должна поступить в 2023 году.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
HIMARS
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
1164 Атлант
NATO
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1 комментарий
№1
21.06.2021 01:18
Странный какой-то сценарий придумали для этой рекламной 3D-анимации. Если они стреляли по крейсеру ER GMLRS, у которой дальность до 150 км, то как они вообще на остров приземлились в зоне поражения ЗРК "Форт"? Ну, допустим, они сели заранее, дождались пока крейсер подойдёт и пустили ER GMLRS. Вот только сбить его для "Форта" вполне реально. И даже если не собьёт, то одной ракетой GMLRS крейсер из строя не вывести. Зато ответный удар ПКР "Базальт" уничтожит и пусковые установки, и С-130, и аэродром на острове. А главное, зачем использовать ER GMLRS, если по сценарию есть более дальнобойные и эффективные PrSM? Да и PrSM при пусках по тем траекториям, которые показывают в рекламных роликах, С-400 перехватить особых проблем не составит. Это устаревший "Форт" с ними может не справиться.
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