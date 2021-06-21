Спецназ ЦВО на учении в Сибири впервые выполнил массовое десантирование из 11 вертолетов

ЦАМТО, 18 июня. Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО в ходе летно-тактического учения в Новосибирской области впервые провели массовое десантирование в тыл условного противника из 11 вертолетов.

В практических действиях были задействованы ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8АМТШ из состава вертолетного полка, базирующегося под Новосибирском.

Военнослужащие совершили десантирование с применением парашютных систем Д-10 с высоты 600 м, после чего осуществили сбор групп в точке приземления и заняли круговую оборону. Далее каждая группа совершила 10-километровый марш-бросок в район выполнения поставленных задач с целью подготовки личного состава к условиям реального противостояния противнику.

В учении, которое проходит с 16 по 18 июня, задействовано более 20 вертолетов Ми-8 и Ми-24, свыше 30 ед. наземной военной и специальной техники, а также около 500 человек из состава летного и инженерно-технического состава вертолетного полка, военнослужащих подразделения специального назначения ЦВО, сообщает пресс-служба округа.