«Роскосмос» исключил одну из причин утечки воздуха на МКС

Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), но версия усталости металла была исключена, сообщил советник генерального директора «Роскосмоса» Сергей Крикалев в беседе с РИА Новости.

«То есть они [специалисты] не могут сказать, из-за чего (образовались трещины), но они могут сказать, [что] не из-за усталости», - сказал он.

Крикалев добавил, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором были обнаружены трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50 процентов.

По словам советника генерального директора «Роскосмоса», причин появления трещин может быть несколько десятков. В качестве примера Крикалев назвал попадание микрометеорита, электрохимическую коррозию металла, бракованный металл, механическое повреждение корпуса изнутри, нарушение технологии сварки.

Ранее сообщалось, что космонавты из России собрались искать утечку воздуха в российском модуле МКС с помощью сухого супа. Космонавт Петр Дубров рассыпал его в протекающем отсеке и установил видеокамеру для того, чтобы проследить перемещения супа. После этого он закрыл до июля люк, ведущий в данную часть модуля. Таким образом космонавты попытаются обнаружить трещины в корпусе «Звезды».

В марте в российском модуле «Звезда» зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре.

Марина Совина