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США признали угрозу российских «Ясеней»

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

По своим возможностям, в частности, малошумности, российские атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» почти не уступают американским, передает The Drive заявление главы Североамериканского командования воздушно-космической обороны, генерала Военно-воздушных сил США Глена Ванхерка.

Военачальник в ходе слушаний на Капитолийском холме выразил обеспокоенность растущим флотом субмарин проекта 885 «Ясень». «В течение пяти лет у них будет от восьми до девяти таких подводных лодок, которые станут постоянной непосредственной угрозой вблизи наших восточных и западных берегов», — признал генерал.

Ванхерк уверен, что по технологиям атомных подлодок Китай догоняет США и Россию. Генерал допускает, что по своим возможностям китайские субмарины приблизятся к американским и российским через пять-десять лет.

Издание напоминает, что малошумность позволяет субмарине оставаться незамеченной для потенциального противника.

В июне издание Business Insider написало, что субмарина К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которую Военно-морской флот России получил в мае, представляет собой кульминацию более чем десятилетних усилий страны по созданию новой и полностью современной атомной подводной лодки c крылатыми ракетами.

В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что субмарины проекта 885М «Ясень-М» способны стрелять ракетами «Калибр» и «Оникс» залпом. По словам собеседника, первый подобный пуск произошел в ноябре 2020 года с К-561 «Казань».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Проекты
2020-й год
885 Ясень
Калибр КР
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