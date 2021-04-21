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Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») способны стрелять ракетами «Калибр» и «Оникс» залпом. Неизвестную возможность российских субмарин раскрыл ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, первый подобный пуск произошел в ноябре 2020 года с АПЛ К-561 «Казань». Источник отметил, что субмарина «в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата», «подтвердивший возможность подобного рода пусков». Тогда «Калибр», запущенный из вертикальной пусковой установки, был применен по береговой цели, а «Оникс», стартовавший из торпедного аппарата, — по надводной.

В декабре того же года американский журнал Popular Mechanics заявил, что залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», произведенный в том же месяце подводным ракетным крейсером стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота (ВМФ) России, выглядит как «превью конца цивилизации».


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
Калибр КР
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1 комментарий
№1
21.04.2021 15:25
Не уверен, что Оникс может стартовать даже их 650 мм торпедного аппарата, т.к. диаметр его корпуса около 630 мм, и места для складных рулей почти не осталось. Поэтому сообщение о стрельбе Ониксом из ТА вызывает недоумение.
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