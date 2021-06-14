В США назвали самую непредсказуемую российскую подлодку

Субмарина К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которую Военно-морской флот (ВМФ) России получил в мае, представляет собой кульминацию более чем десятилетних усилий страны по созданию новой и полностью современной атомной подводной лодки c крылатыми ракетами, пишет Business Insider.

Издание называет данную субмарину «заметным улучшением почти во всех отношениях по сравнению со своей предшественницей, которое беспокоит США и их союзников по НАТО». Business Insider пишет, что К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» стала дальнейшим развитием подлодки К-560 «Северодвинск» проекта 885 (08850) «Ясень», которую в июне 2014 года получил ВМФ России.

Издание пишет, что на первый взгляд «Ясени» могут показаться менее опасными, чем «Бореи», другие российские атомные подводные лодки, поскольку получают тактические крылатые ракеты, а не стратегические баллистические, однако это не так, поскольку вторые, в отличие от первых, менее предсказуемы для противника.

Согласно Business Insider, К-561 «Казань» отличают от К-560 «Северодвинск», в частности, новые системы управления, усовершенствованные сенсоры, обновленная двигательная установка и меньшая шумность. Ожидается, что К-561 «Казань» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», позволяющие российской субмарине поражать цели внутри США.

В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что субмарины проекта 885М «Ясень-М» способны стрелять ракетами «Калибр» и «Оникс» залпом. По словам собеседника, первый подобный пуск произошел в ноябре 2020 года с К-561 «Казань».

Иван Потапов