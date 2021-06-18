Rai Al Youm (Великобритания): является ли Турция «единственной надежной страной» после вывода американских войск из Афганистана

США уходят из Афганистана, а Турция остается. Ради того, чтобы обеспечить защиту посольству США и аэропорту Кабула? Автор сомневается, что цель состоит только в этом. По его мнению, таким образом Эрдоган продолжает экспансию в погоне за мечтой о возрождении Османской империи, которая, кстати сказать, больше похожа на авантюру. И вот почему?

Является ли Турция "единственной надежной страной" после вывода американских войск из Афганистана, и какова будет реакция движения "Талибан" (террористичсекая организация запрещена в РФ - прим. ред.), призывающего "иностранные силы" оставить попытки остаться? Обязуется ли Анкара защищать посольство США и аэропорт Кабула ценой "плодотворной встречи" Байдена и Эрдогана? Кто предоставит последнему мандат на присутствие в Афганистане?

Неужели с началом вывода американских сил из Афганистана Соединенные Штаты решили уступить место турецким войскам, так как президент Эрдоган хочет продолжить экспансию, как говорят его критики, в погоне за мечтой о возрождении Османской империи?

Неизвестно, будут ли турецкие силы играть роль американских войск и станут ли объектом атак со стороны движения "Талибан", выступающего против любого иностранного присутствия на территории своей страны. Что касается вопроса о характере данной роли, то на него может ответить только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Прежде чем покинуть Стамбул, президент Эрдоган заявил, что Турция является "единственной надежной страной", которая будет поддерживать стабильность в Афганистане после вывода сил США и НАТО. В связи с этим возникает вопрос - оправдывается ли эта уверенность доверием со стороны афганского правительства, что дает ему законные основания оставаться в стране?

Судя по всему, турецкие силы будут играть вспомогательную роль. Как отметил президент Эрдоган, он обсудит данный вопрос с президентом США Джо Байденом в кулуарах саммита НАТО (состоялся в понедельник). Таким образом, турецкое присутствие на афганской земле требует одобрения американцев или как минимум координации с ними.

Сейчас в Афганистане осталось не так много американских солдат, поскольку Соединенные Штаты завершают последний этап вывода войск. Они планируют завершить процесс к 11 сентября, то есть 20-ой годовщине терактов в Соединенных Штатах в 2001 году.

Готовность Анкары оставить свои войска в Афганистане может стать ключом к хорошим отношениям с администрацией президента Джо Байдена. Как известно, последний угрожал Эрдогану и критиковал его политику в регионе, в отличие от администрации бывшего президента Трампа, а в апреле даже признал геноцид против армян, произошедший в Османской империи в 1915 году.

Турки и, конечно же, стоящие за ними американцы ставят целью присутствия защиту аэропорта Кабула, но в субботу талибы недвусмысленно подчеркнули, что иностранные державы должны оставить надежду на присутствие своих вооруженных сил в Афганистане, а ответственность за обеспечение безопасности аэропортов и посольств будут нести сами афганцы. Это очень важное послание, к которому турки, по мнению экспертов, должны хорошо прислушаться, иначе они рискуют ввязаться в авантюру. В результате турецкие силы окажутся в порочном кругу противостояния с движением "Талибан", выступающим против любого иностранного присутствия, и Анкара окончательно утратит доверие афганцев.

В конце прошлого года турецкий парламент проголосовал за продление миссии своих войск в Афганистане. Сегодня численность вооруженных сил Турции в этой стране оценивается в пределах 2-4 тысяч солдат. По словам военных экспертов, с 2014 года их задачи ограничивались патрулированием и обеспечением безопасности вблизи аэропорта Кабула. Если миссия будет расширена и по запросу США будет также включать защиту американского посольства, то контингент увеличится. Возможно, с этой целью американцы захотят вооружить турецкие войска более современным оружием.

Турецкие эксперты интересуются, кто будет все финансировать. Следующий вопрос: возьмут ли турецкие силы на себя роль США и НАТО на всей афганской территории, включая столицу, и обеспечение защиты правительства Ашрафа Гани, чтобы избежать возвращения талибов к власти, или ограничатся обеспечением безопасности аэропорта и американского посольства? Наконец, вероятно самый важный вопрос звучит так: понесет ли Турция человеческие потери, если талибы сочтут ее войска враждебными и начнут атаковать их? Президент Эрдоган решил опустить все эти важные детали, когда назвал Турцию единственной надежной страной в Афганистане после вывода сил США.

Если принять во внимание факторы, подталкивающие Турцию к новой авантюре в Афганистане и объясняющие позитивный настрой по отношению к администрации Байдена, то последствия могут быть самыми неожиданными. Соединенные Штаты Америки не могут предоставить Анкаре мандат на пребывание на афганской территории, однако встреча Байдена с Эрдоганом в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (первая после вступления Байдена в должность президента) была плодотворной. Так, турецкий лидер подтвердил положительный настрой и пригласил американского коллегу посетить свою страну.

Как сообщил президент США, он провел "позитивные и продуктивные" переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил дальнейшие шаги по ряду вопросов. Байден подтвердил, что его команда вместе с турецкой стороной обговаривает детали будущих договоренностей. "Я уверен, что мы добьемся реального прогресса в отношениях", - заявил американский лидер.

Между Америкой и Турцией остаются нерешенные проблемы, включая вопрос о покупке Анкарой российской ракетной системы С-400 и санкций США в отношении турецкой военной промышленности, но Афганистан может войти в число приоритетов американской политики, как считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Говоря о темах, которые лидеры будут обсуждать в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе, он уделил приоритетное внимание Афганистану, а затем Сирии, Ливии, ситуации в Восточном Средиземноморье, Китаю и России.

Вероятно, покидая Стамбул для участия в саммите в Брюсселе и рассуждая о присутствии своих сил на афганской территории, Эрдоган держал в уме слова Салливана о необходимости обеспечить дальнейшую работу американского посольства в Афганистане. Судя по всему, новой задачей турок будет его защита в качестве альтернативы американским силам и, возможно, это плата за урегулирование разногласий с администрацией Байдена. По мнению экспертов, успех турецкой миссии зависит от талибов.

Халед аль-Джуюси (خالد الجيوسي)