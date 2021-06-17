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Интерфакс-АВН

Военные покажут на военно-морском салоне в Петербурге дизельные подлодки и новые корабли

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Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург"
Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург".
Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Дизельные подводные лодки двух проектов - 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада" впервые примут участие в военно-морском салоне, который пройдет 23-27 июня в Санкт-Петербурге, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Первый раз за 10 лет работы салона участникам будут продемонстрированы дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 и проекта 677", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, впервые в салоне - у причалов пассажирского порта Санкт-Петербурга - будут представлены новые корабли - головной корвет проекта 20385 "Гремящий", фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" и корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Гремящий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20385
22350
22800 МРК
636.3
677 Лада
877 Палтус
пр. 12700
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