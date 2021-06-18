На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будут представлены новейшие корабли ВМФ России

Головной корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

ЦАМТО, 17 июня. На X Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который пройдет с 23 по 27 июня, посетители смогут увидеть новейшие корабли ВМФ России.

Впервые у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербурга" будет представлен корвет проекта 20385 "Гремящий" ТОФ, являющийся головным в серии кораблей этого класса. Наряду с этим ВМФ России будет представлен на салоне новейшим серийным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Касатонов", малым ракетным кораблем проекта 22800 "Одинцово", кораблем противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".

Первый раз за 10 лет работы салона участникам будут продемонстрированы дизель-электрические подводные лодки проекта 636 и проекта 677.

Всего в X Международном военно-морском салоне будут представлены более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-морского флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поручил начальникам профильных управлений Главного командования Военно-морского флота работу по участию в салоне проводить в тесном взаимодействии с Оргкомитетом МВМС.

Экспозиционно-выставочный раздел разместится в павильонах конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", а также у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербурга", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.