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ЦАМТО

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будут представлены новейшие корабли ВМФ России

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Головной корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 17 июня. На X Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который пройдет с 23 по 27 июня, посетители смогут увидеть новейшие корабли ВМФ России.

Впервые у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербурга" будет представлен корвет проекта 20385 "Гремящий" ТОФ, являющийся головным в серии кораблей этого класса. Наряду с этим ВМФ России будет представлен на салоне новейшим серийным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Касатонов", малым ракетным кораблем проекта 22800 "Одинцово", кораблем противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".

Первый раз за 10 лет работы салона участникам будут продемонстрированы дизель-электрические подводные лодки проекта 636 и проекта 677.

Всего в X Международном военно-морском салоне будут представлены более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-морского флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поручил начальникам профильных управлений Главного командования Военно-морского флота работу по участию в салоне проводить в тесном взаимодействии с Оргкомитетом МВМС.

Экспозиционно-выставочный раздел разместится в павильонах конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", а также у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербурга", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Гремящий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20385
22350
22800 МРК
636.3
677 Лада
877 Палтус
пр. 12700
ТОФ
Выставки
МВМС
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