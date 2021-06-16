Рогозин: Россия и Китай ведут переговоры со многими партнерами по участию в лунной станции

По словам главы Роскосмоса, самым крупным партнером, с которым ведутся переговоры, является Европейское космическое агентство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Китай ведут переговоры со многими партнерами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Мы активно ведем переговоры со многими участниками. Это делаем мы и китайские коллеги", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, самым крупным партнером, с кем ведутся переговоры, является Европейское космическое агентство.

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление 9 марта сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. РФ и Китай планируют использовать совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства станции на Луне. Сотрудничество двух стран в этой сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.