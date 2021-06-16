Шефы бюро «Йомиури симбун» в Брюсселе и Вашингтоне считают итоги саммита НАТО «втягиванием США своих союзников в новый виток борьбы с Россией и Китаем». Опасен курс альянса на милитаризацию космоса. Но Китай все равно скоро станет первой экономической державой мира. Японские читатели: «Такие саммиты НАТО толкают мир к войне!»

Руководители бюро самой читаемой в Японии газеты "Йомиури симбун" в Брюсселе и Вашингтоне анализируют итоги прошедшего саммита НАТО.

Организация Североатлантического договора (НАТО) на закончившейся 14 июня встрече на высшем уровне определила как угрозы для Запада Россию, и Китай, который продолжает агрессивное наращивание своего военного потенциала. Мнение участников саммита о том, что противодействие этим двум угрозам будут составлять основу стратегического курса альянса на ближайшую перспективу, полностью совпали. В совместное заявление, выпущенное после саммита НАТО, включены положения о необходимости активизировать военно-политическое сотрудничество с Японией и другими партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Джо Байден впервые с момента вступления в должность принял участие в прошедшем саммите. "Россия и Китай пытаются укрепить военное взаимодействие и в Атлантике, и в Тихом океане, но наш союз является прочным, как никогда", - подчеркнул Байден на пресс-конференции после встречи. Он охарактеризовал действия Китая, которые угрожают сложившемуся международному порядку, как "структурный вызов" и сказал, что "США удалось достичь единства в понимании необходимости тесного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе со своим демократическими партнерами".

В совместном заявлении содержится призыв "усилить способность НАТО к формированию и поддержанию международного порядка, основанного на сложившихся нормах" и "побудить международное сообщество к ответственным действиям в отношении Китая, включая космическую и морскую сферы, а также киберпространство".

В заявлении ясно говорится о том, что руководство НАТО позиционирует космическое пространство как важнейшую сферу деятельности альянса и считает его важным объектом для осуществления атак, а также проведения широких военных мероприятий по коллективной защите НАТО. В альянсе хорошо видят, что Россия и Китай активно развивают боевые технологии для нападения и уничтожения искусственных спутников Земли и другие виды милитаризации космоса.

НАТО будет также предпринимать контрмеры против продвижения Россией и Китаем таких новейших технологий, как искусственный интеллект (AI) и новейшие стандарты высокоскоростной связи с большой пропускной способностью "5G". В альянсе будут созданы фонды поддержки развития передовых технологий и использования этих технологий для обороны институтов НАТО.

На основе принятого на прошедшем саммите нового плана действий до 2030 года НАТО в 2022 году разработает свою новую "стратегическую концепцию". Ожидается, что по мере расширения охвата политики противодействия НАТО стоящих перед ней угроз, к каждой стране-члену альянса будут предъявляться повышенные требования с точки зрения увеличения своих оборонных расходов и повышения вклада в общее дело обороны альянса.

Главные пункты совместного заявления саммита НАТО

- Одностороннее агрессивное поведение Китая представляет собой структурный вызов международному порядку, основанному на существующих нормах, и безопасности союзников.

- Необходимо всемерное укрепление отношений со странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе для поддержания международного порядка, основанного на международных нормах.

- Необходимо создание единого фонда поддержки развития передовых технологий в оборонной сфере.

- Само космическое пространство и атаки из него могут стать объектами права НАТО на коллективную оборону.

Комментарии японских читателей

yas

Я полагаю, что позиционирования альянсом НАТО Китая и России в качестве главных угроз и внимание военному использованию космоса вполне оправдано. Только реализовать последнее положение будет трудно!

Если США еще проявляют решимость в этой сфере, то европейские члены НАТО, и, прежде всего, Германия, Франция, Англия и Италия совсем не горят таким желанием. Китай является их главным экономическим партнером. В отношении Японии существует такая же ситуация. Через несколько лет, если только коммунистический режим в Китае не развалится, он обгонит США в экономике! Не исключено, что в обозримой перспективе Япония явится объектом агрессии Китая (острова Сенкаку). Так что Японии в связи с саммитом НАТО есть о чем серьезно подумать. Не обязательно сломя голову бросаться в драку с Китаем!

mou

Я поддерживаю укрепление единства внутри НАТО. Особенно его антикитайский дискурс. Китай за последние годы неимоверно усилился. Он представляет угрозу для всех, в том числе для Японии. Большая вина в усилении Китая лежит на бывшем президенте Трампе. Эта его теория "американской исключительности". Она оттолкнула от Америки союзников.

@***

Китайский мегапроект "Один пояс - один путь" - это инструмент закабаления множества государств в мире китайскими кредитами. Демократическому Западу нужно найти в себе силы экономически противостоять китайским амбициям, и найти другие, демократические способы поддержки развивающихся стран

coke

Против Китая столько всяких организаций: "Пять глаз", G7, НАТО, QUAD. Ну и что? Китаю от этого стало хоть немного хуже? (смех). Что-то он пока не бежит плакаться к своей "тетушке" России!

a11

Чтобы противостоять Китаю, Западу нужно активно и сплоченно действовать в Азии, Африке, Латинской Америке! А Запад на это способен?! Там все думают только о своих собственных интересах!

nou

Не хочется этого признавать, но совсем скоро Китай станет первой экономической державой мира. Америка отойдет в сторонку. А Япония в новой мировой реальности вообще заснет мертвым сном!

hbq

Это правильно, что последний саммит НАТО ясно определил Китай как агрессора!

hid

По-моему, после таких саммитов НАТО дело стремительно движется к войне.

mwm

Политические системы в странах мира разные. И это естественно. Американо-европейская политическая система не единственная. существуют и другие. И народы в мире сами выбирают себе ту, которая им подходит. Разве это не демократия?!

zxs

НАТО? О чем они говорят? Они остались на уровне той военной мощи, которой Китай обладал 30 лет назад!

mur

Германия и Италия не станут единым фронтом бороться с Китаем. Они только и думают о своей выгоде от сотрудничества с ним!

iwa

Пока Америка и Запад что-то поймут, будет уже поздно!

Китай оторвется от них во всех смыслах!

vau

Это чей такой мировой порядок? Международный мировой порядок? Или американский мировой порядок?

Томоко Хатакеяма, Кадзухико Макита (Tomoko Hatakeyama, Kazuhiko Makita)