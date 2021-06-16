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РИА Новости

В МИД Украины заявили, что надеются получить план действий по членству в НАТО в 2022 году

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Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что власти Украины ожидают получить мощный сигнал о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите альянса в июне. Позже Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ".

"И если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация (саммита НАТО – ред.). Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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Страны
Грузия
Украина
Проекты
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