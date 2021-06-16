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Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" завершил межфлотский переход и прибыл в Кронштадт

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

ЦАМТО, 15 июня. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил выполнение задач межфлотского перехода и ошвартовался 13 июня в Кронштадте.

Переход фрегата с Северного флота на Балтийский продолжался более недели. За это время моряки-североморцы совершенствовали морскую выучку, а также провели ряд корабельных учений по различным видам обороны одиночного корабля на переходе морем. Экипаж корабельного вертолета Ка-27 отработал несколько летных смен с борта фрегата в акватории Атлантического океана.

Планируется, что в зоне ответственности Балтийского флота фрегат "Адмирал флота Касатонов" примет участие в Десятом Международном военно-морском салоне "МВМС-2021".

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов.

В прошлом году в преддверии Дня ВМФ на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.

В апреле нынешнего года фрегат "Адмирал флота Касатонов" вернулся из первого дальнего похода, в ходе которого отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России в Средиземном море, в Атлантике и в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота.

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