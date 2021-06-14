Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" прибыл в Кронштадт для участия в морском салоне

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил межфлотский переход и ошвартовался в Кронштадте, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Планируется, что в зоне ответственности Балтийского флота фрегат "Адмирал флота Касатонов" примет участие в десятом Международном военно-морском салоне "МВМС-2021", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба СФ, переход фрегата с Северного флота на Балтийский продолжался более недели.

"За это время моряки-североморцы совершенствовали морскую выучку, а также провели ряд корабельных учений по различным видам обороны одиночного корабля на переходе морем. Экипаж корабельного вертолёта Ка-27 отработал несколько лётных смен с борта фрегата в акватории Атлантического океана", - сказали в пресс-службе.

Фрегат "Адмирал Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010 и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов.

В апреле 2021 года "Адмирал Касатонов" вернулся из первого дальнего похода, где провел учения во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России в Средиземном море, в Арктике и Атлантике.

"Адмирал Касатонов" является вторым новейший российским фрегатом проекта 22350. Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ РФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth, предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.