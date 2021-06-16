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РИА Новости

Гранатометы будущего будут выводить танки из строя без пробития брони, заявили в "Ростехе"

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Автоматический станковый гранатомет АГС-40 "Балкан"
Автоматический станковый гранатомет АГС-40 "Балкан".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Противотанковые гранатометы будущего будут работать по нестандартной схеме, приоритетом станет не пробитие брони, а выведение из строя бронетехники другими способами, сообщил журналистам начальник конструкторского бюро НПО "Базальт" (входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех) Николай Середа.

"Может быть, и не стоит стремиться пробить броню, а вывести все средства наблюдения у танка, визиры, и такие методы существуют. Или, предположим, двигатель остановить. И все, задача решена. Мы в том числе и над такими задачами думаем", - сказал Середа.

По его словам, пробитие максимально толстой брони для разработчиков не самоцель. В таком случае запреградное действие может оказаться недостаточным, чтобы нанести объекту какой-либо вред.

60 лет назад, 15 июня 1961 года был принят на вооружение ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Сегодня различные его модификации стоят на вооружении более 80 стран мира.

Начальник 204 военного представительства Минобороны России Леонид Масленников рассказал, что сам гранатомет представляет собой универсальное многоразовое пусковое устройство, которое может за счет применения различных боеприпасов уничтожать не только бронетехнику, но и живую силу, а также укрепления.

Стартовый заряд, по его словам, работает только в трубе гранатомета и придает гранате скорость порядка 120-130 метров в секунду на вылете. На расстоянии 15-20 метров от стрелка включается реактивный двигатель, и граната разгоняется до 300 метров в секунду. У вылетевшей из трубы гранаты на месте сгоревшего стартового заряда открываются лопасти-стабилизаторы для придания точности попадания. Оптический прицел последней версии гранатомета РПГ-7В2 позволяет стрелять термобарическим боеприпасом на дальность до 550 метров, а осколочным до 700 метров.

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Страны
Россия
Продукция
РПГ-7
Компании
Базальт НПО
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
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