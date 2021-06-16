Ростех начал серийное производство новейших выстрелов для гранатометов РПГ-7В2

Новая серия с эффективностью до 30% выше предыдущих будет представлена через два-три года, рассказал начальник конструкторского бюро "Базальта" Николай Середа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. НПО "Базальт" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") начал серийное производство новейших выстрелов с нетрадиционным принципом поражения живой силы противника для гранатометов РПГ-7В2. Об этом журналистам рассказал начальник конструкторского бюро "Базальта" Николай Середа.

"В настоящее время разработан, имеет литеру "О1" [серийное производство], прошел государственные испытания еще один выстрел к РПГ-7В2, который использует нетрадиционные принципы поражения и выведения из боя живой силы противника", - сказал он.

15 июня 2021 года легендарному гранатомету РПГ-7 исполняется 60 лет. Но, по словам Середы, несмотря на приличный возраст, у гранатомета большие перспективы. "За этим гранатометом, я считаю, еще лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомета, так и с разработкой все новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью", - отметил он.

В свою очередь начальник 204-го военного представительства полковник Леонид Масленников подчеркнул, что РПГ-7 с новыми выстрелами относится к гранатометам третьего - самого современного - поколения. "Новые выстрелы сильно расширили применяемость данного гранатомета. Сегодня это не только противотанковые выстрелы, уже применяются выстрелы термобарического типа, осколочные, которые позволяют поражать не только бронетанковую технику, но и живую силу противника", - сказал он.

Работа над противотанковым гранатометом РПГ-7 началась в 1958 году. 15 июня 1961 года был подписан приказ о принятии его на вооружение вместе с кумулятивным выстрелом ПГ-7В. В настоящее время этот гранатомет используется более чем в 80 странах мира. Кроме того, во многих странах ведется серийное производство как самого гранатомета, так и выстрелов к нему.

Новая серия

Новая серия выстрелов с эффективностью до 30% выше предыдущих будет представлена для гранатомета РПГ-7В2 через 2-3 года, сообщил Середа.

"Что касается выстрелов, безусловно, к этому модифицированному гранатомету РПГ-7В2 создаются еще более новые, совершенные выстрелы с эффективностью примерно на 20-30% выше, чем предыдущие. Создается целый комплект выстрелов. Сроки [завершения работ] самые ближайшие, думаю, через два-три года можно будет что-то сказать", - отметил он.

Как пояснил Середа, работы ведутся для повышения бронепробиваемости, термобаричности и осколочному действию выстрелов. "Более эффективные выстрелы будут способны поражать уже действительно весь спектр целей на поле боя - от открыто расположенной живой силы до самых современных объектов бронетанковой техники, в том числе и с динамической защитой", - сказал представитель НПО "Базальт".

Он отметил, что уже имеющиеся на сегодняшний день боеприпасы позволяют поражать из РПГ-7 весь спектр целей: от танков и вертолетов до живой силы противника. По сути гранатомет РПГ-7 превратился из противотанкового в универсальное средство для поражения различных целей на поле боя.

Модернизация гранатомета РПГ-7В2

НПО "Базальт" ведет работы по модернизации гранатомета РПГ-7В2, в рамках которых будет значительно повышена точность изделия, сообщил Середа.

"Гранатомет РПГ-7В2 уже принят на вооружение, но в настоящее время в рамках контракта с Минобороны РФ идет определенная модернизация даже уже этого гранатомета. В направлении повышения точности стрельбы", - сказал он.

Середа отметил, что повышения точности стрельбы планируется достичь за счет применения других прицельных устройств. Сегодня точность при стрельбе из РПГ-7В2 составляет порядка 40-50 см на дальность прямого выстрела 150 м. "Есть необходимость стрельбы и на более дальние дистанции, до 1 км. И там тоже нужно поражать танк. В настоящее время точность на такие дальности выходит за габариты танка. Поэтому возникла необходимость повысить эту точность, чтобы даже на дальности до километра была возможность попасть и поразить танк. Точность до пяти метров", - сказал представитель "Базальта".

15 июня 2021 года легендарному гранатомету РПГ-7 исполняется 60 лет. Работа над противотанковым гранатометом началась в 1958 году. 15 июня 1961 года был подписан приказ о принятии его на вооружение вместе с кумулятивным выстрелом ПГ-7В. В настоящее время этот гранатомет используется в более чем 80 странах мира. Кроме того, во многих странах ведется серийное производство как самого гранатомета, так и выстрелов к нему.