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Раскрыта готовность двух первых «самых крутых» самолетов в мире

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Источник изображения: Изображение: U.S. AIR FORCE

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman практически завершила производство двух первых стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, пишет Popular Mechanics.

Журнал отмечает, что данные машины представляют собой экспериментальные образцы, которые планируется использовать в испытаниях. Издание пишет, что Военно-воздушные силы (ВВС) США не спешат наращивать выпуск таких самолетов, поскольку еще не определились с окончательной конфигурацией воздушного флота серийных B-21 Raider.

Издание The Drive, ссылаясь на исправленное заявление ВВС США, уточняет, что два первых B-21 Raider, строящихся на заводе в Палмдейле (Калифорния), полностью еще не готовы.

В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider, называемый «самым крутым» самолетом в мире, будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

В мае издание The Drive сообщило, что Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

Согласно Popular Mechanics, данный стратегический бомбардировщик сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B61 ЯБ
JASSM
JDAM
С-500
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
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