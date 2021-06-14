Раскрыта готовность двух первых «самых крутых» самолетов в мире

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman практически завершила производство двух первых стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, пишет Popular Mechanics.

Журнал отмечает, что данные машины представляют собой экспериментальные образцы, которые планируется использовать в испытаниях. Издание пишет, что Военно-воздушные силы (ВВС) США не спешат наращивать выпуск таких самолетов, поскольку еще не определились с окончательной конфигурацией воздушного флота серийных B-21 Raider.

Издание The Drive, ссылаясь на исправленное заявление ВВС США, уточняет, что два первых B-21 Raider, строящихся на заводе в Палмдейле (Калифорния), полностью еще не готовы.

В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider, называемый «самым крутым» самолетом в мире, будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

В мае издание The Drive сообщило, что Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

Согласно Popular Mechanics, данный стратегический бомбардировщик сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12.

Иван Потапов