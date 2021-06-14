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Naked Science

Американский «летающий авианосец» получит новые возможности, став еще опаснее

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Источник изображения: naked-science.ru

В Соединенных Штатах рассматривают возможность расширить потенциал программы Gremlins, направленной на создание дронов воздушного базирования. Предполагается, что они будут пополнять запасы расходуемой полезной нагрузки прямо на самолете-носителе.

В обозримом будущем американцы могут получить настоящий «воздушный авианосец». Как стало известно, его потенциал может быть еще выше, чем предполагали изначально.

О новых возможностях программы сообщило издание The Drive. По информации СМИ, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) изучает возможность того, что персонал самолета-носителя, развертывающего беспилотные летательные аппараты, будет загружать на них новую полезную нагрузку.

«Правительство добавляет требования, — сказал Стив Фендли, президент отдела беспилотных систем компании Kratos. — Теперь они хотят перевооружать Gremlins в воздухе и повторно развертывать (эти аппарат. — Прим. ред.), так что они не будут выполнять только одну миссию».

Фендли не назвал какую-либо конкретную полезную нагрузку, которую БПЛА смогут нести, но отметил, что варианты, вероятно, будут включать в себя и оружие.

В самом DARPA говорят, что X-61A смогут нести различную полезную нагрузку, в том числе сенсорные блоки, системы радиоэлектронной борьбы и небольшие боеголовки. Аппараты способны действовать в полностью автономном сетевом «рое» и совместно выполнять стоящие перед ними задания.

Разработанный по программе Gremlins дрон X-61 — относительно небольшой летательный аппарат длиной 4,2 метра и с размахом крыла в 3,5 метра. Масса полезной нагрузки — примерно 65 килограммов. БПЛА имеет один турбовентиляторный двигатель Williams F107, благодаря которому может развивать скорость М=0,6.

X-61

Источник изображения: Dynetics

В январе стало известно, что компания Dynetics провела успешные тесты воздушной системы X-61A Gremlins. Во время испытаний беспилотник находился в непосредственной близости от носителя, в качестве которого выступал военно-транспортный самолет C-130.

Не все испытания проходят успешно. В октябре прошлого года американцы предприняли попытки поймать БПЛА манипулятором C-130, но затея не увенчалась успехом.

Испытания X-61A

Источник изображения: DARPA

Соединенные Штаты прорабатывают и другие похожие программы. В 2020 году General Atomics провела тесты Sparrowhawk — небольшого беспилотного летательного аппарата, который можно запускать и ловить в полете. В качестве носителя БПЛА выступил другой дрон — MQ-9 Reaper.

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Страны
США
Продукция
C-130
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Х-61 Яхонт
Компании
DARPA
General Atomics
Kratos Defense
Проекты
2020-й год
Авианосец
БПЛА
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